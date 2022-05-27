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    • Haberler
    • 27.05.2022 14:33
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    • 27.05.2022 14:33
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    F1 MONACO GP CANLI İZLE! Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Monako şifresiz izle

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'sde düzenlenecek. Hatırlanacağı üzere son yarış İspanya'da yapılmıştı. RB Racing pilotu Max Verstappen de Grand Prix yarışının kazananı olmuştu. Yarış tutkunları şimdi Monaco'daki mücadeleyi izlemek istiyor. Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Monako şifresiz nası izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte F1 MONACO GP CANLI İZLEME EKRANI!

    F1 MONACO GP CANLI İZLE!

    Formula 1'de 2022 sezonunun ikinci yarışı Monaco'da! Pilotlar ve takımlar bugün Monaco Grand Prix'de! Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkunu Monako GP için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yarış takvimine göre Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt buldu. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması haberimizde! İşte yayın saati ve kanalı! Formula 1 Monako şifresiz izle!

    FORMULA 1 MONAKO GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek. Yarış takvimi aşağıdaki gibidir:

    1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00

    2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00

    3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00

    Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00

    Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00

    F1 MONAKO GP HANGİ KANALDA?

    Monako GP canlı olarak S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.

    1. Antrenman Turları: S Sport Plus

    2. Antrenman Turları: S Sport Plus

    3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

    Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

    Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus

        👉PİLOTLAR VE TAKIMLAR

        - Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

        2. Charles Leclerc (Monako): 104

        3. Sergio Perez (Meksika): 85

        4. George Russell (Büyük Britanya): 74

        5. Carlos Sainz (İspanya): 65

        - Takımlar

        1. Red Bull: 195

        2. Ferrari: 169

        3. Mercedes: 120

        4. McLaren: 50

        5. Alfa Romeo: 39
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        Haberler Haberler F1 MONACO GP CANLI İZLE! Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Monako şifresiz izle
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