F1 MONACO GP CANLI İZLE! Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Monako şifresiz izle

Formula 1'de 2022 sezonunun ikinci yarışı Monaco'da! Pilotlar ve takımlar bugün Monaco Grand Prix'de! Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkunu Monako GP için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yarış takvimine göre Formula 1 Monako GP ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt buldu. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması haberimizde! İşte yayın saati ve kanalı! Formula 1 Monako şifresiz izle!
FORMULA 1 MONAKO GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek. Yarış takvimi aşağıdaki gibidir:
1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00
2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00
3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00
Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00
Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00
F1 MONAKO GP HANGİ KANALDA?
Monako GP canlı olarak S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.
1. Antrenman Turları: S Sport Plus
2. Antrenman Turları: S Sport Plus
3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus