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    • Haberler
    • 28.05.2022 12:05
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    • 28.05.2022 12:05
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    Zilkade (Haram aylar) ayının faziletleri nelerdir? Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor 2022? Şevval ayından sonra hangi ay gelir?

    Zilkade ayı ne zaman 2022? Zilkade ayında yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haram ayların ilki olan bu ayda yapılması gereken ibadetler vardır. Müslüman alemi Zilkade ayı hakkında birçok bilgiyi merak ederek araştırır oldu. İbadet etmek isteyenler hangi duaların okunduğunu, hangi namazın kılındığını merak ediyor...

    takvim.com.tr
    Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

    Zilkade ayı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Zilkade ayı ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İslamiyet'te büyük öneme sahip olan Zilkade ayında yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Diyanet'in dini günler takvimine bakıldığında merakla beklenen tarih belli oldu. Zilkade ayının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte biteceği sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. İşte konu hakkında tüm bilgiler...

    2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 6 gün orucunun tutulduğu şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

    ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet'in dini günler takvimine göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.

    ZİLKADE AYI HAKKINDA

    Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.

        İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.

        Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir. Yine iki bayram arasında yer aldığından Türk halk kültüründe özellikle kadınlar arasında "aralık" şeklinde isimlendirilen zilkade ayı Osmanlı belgelerinde "??" kısaltmasıyla gösterilmiştir.
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        Haberler Haberler Zilkade (Haram aylar) ayının faziletleri nelerdir? Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor 2022? Şevval ayından sonra hangi ay gelir?
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