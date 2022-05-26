TRT bandrol ücreti nedir, ne kadar oldu? 2022 Cep telefonu, Akıllı kol saati, Bilgisayar, Tabletlerde TRT bandrol ücretleri!

Cep telefonu, akıllı kol saati, bilgisayar ve tabletlerden alınan TRT bandrol ücretine zam geldi. Artış sonrası güncel ücretler vatandaşlar tarafından merak edildi. Son dakika haberine göre TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Yurt dışından getirilen elektronik ürünler için ödenen bandrol ücretlerine gelen zam yeni ücretleri gündeme taşıdı. İnternet arama motorlarında TRT bandrol ücretleri yüzde kaç artırıldı? TRT bandrol ücreti ne kadar oldu? sorularının yanıtları sorgulanıyor. İşte 2022 Cep telefonu, Akıllı kol saati, Bilgisayar, Tabletlerde TRT bandrol ücretleri!
CEP TELEFONU, AKILLI KOL SAATİ, BİLGİSAYAR, TABLETLERDE TRT BANDROL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.
→ Cep telefonlarında %10 olan oran yüzde 12'ye,
→ Akıllı kol saatlerinde %8 olan oran %14'e,
→ Bilgisayar ve tablette ise %2 olan oran %4'e çıkartıldı.
Televizyon, video kameralar ve radyolarda ise yüzde 16 olan bu oran sabit bırakıldı.
Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.
TRT BANDROL ÜCRETİ NEDİR?
Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan şeylerin üzerine konulan etikettir.
Ülkemizde, TRT bandrol ücretinin dayanağını 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu oluşturmaktadır.
Bandrol ücretleri, TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınmaktadır. Bu cihazları ithal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol almaya mecburdur.