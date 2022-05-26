Evde bakım maaşı yattı mı? 26 Mayıs evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

26MAYIS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ