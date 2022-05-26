Evde bakım maaşı yattı mı? 26 Mayıs evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!

Evde bakım maaşı yattı mı? 26 Mayıs 2022 evde bakım parası ne zaman yatacak? soruları gündemde yer alıyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. İşte Evde bakım parası yatan iller ve evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Henüz hesabına parasını göremeyenler de E-devlet'e giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarasını ve şifresini girerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp sorgulama yaparak açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
26MAYIS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ