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    • Haberler
    • 26.05.2022 10:28
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    • 26.05.2022 10:28
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    ktb.gov.tr 149 Bahçıvan, Şoför ve Temizlik personeli atama isim listesi 2022! Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları...

    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Bakanlığa toplamda 149 personel alımı yapılacak. Başvurular sona ermişti. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? ktb.gov.tr 149 Bahçıvan, Şoför ve Temizlik personeli atama isim listesi 2022!

    takvim.com.tr
    Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. aşvuru sonuçları, Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Başvuruda bulunan adaylar merakla sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? ktb.gov.tr 149 Bahçıvan, Şoför ve Temizlik personeli atama isim listesi 2022 açıklandı mı? İşte tüm detaylar haberimizde!

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 149 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı başvuru sonuçları, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

    PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    GENEL ŞARTLAR

    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    1. Türk Vatandaşı olmak

    2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

        5. Askerlik durumu itibariyle;
        a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
        b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
        c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        ATAMA NASIL OLACAK?

        İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

        Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

        Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacak.

        Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
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        Haberler Haberler ktb.gov.tr 149 Bahçıvan, Şoför ve Temizlik personeli atama isim listesi 2022! Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları...
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