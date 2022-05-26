DGS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS geç başvurular ne zaman?

İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM her yıl düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı başvurularını 13 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında almıştı, işlem yapmak isteyenler için bir şans daha tanınıyor. 31 Mayıs DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu da gündemi oldukça meşgul ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 Dikey Geçiş Sınavı kılavuzuna ve tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.