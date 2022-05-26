DGS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS geç başvurular ne zaman?

İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM her yıl düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı başvurularını 13 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında almıştı, işlem yapmak isteyenler için bir şans daha tanınıyor. 31 Mayıs DGS geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusu da gündemi oldukça meşgul ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 Dikey Geçiş Sınavı kılavuzuna ve tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?
Bu sene Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav ise saat 10:15'te başlayacak.
DGS BAŞVURULARI HANGİ GÜN BİTİYOR?
Sınava başvuurlar 13 Mayıs günü başlamıştı. Başvuruda son gün de 23 Mayıs 2022 Pazartesi olarak ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS başvuru ücreti ise 190 TL olarka belirlendi.