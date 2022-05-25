BENZİN, MOTORİN, LPG OTOGAZA ZAM SON DAKİKA! 25 Mayıs akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara fiyat listesi...

Son dakika benzine, motorine, Otogaza zam var mı? Mazot, Benzin, Otogaz 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Megakent İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere 81 ilde sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İşte 25 Mayıs akaryakıt fiyat listesi...
BENZİN, MOTORİN, OTOGAZA ZAM VAR MI, GELDİ Mİ?
26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
25 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.
LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,96 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL
BRENT PETROLDE SON DURUM!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.
Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,53 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.