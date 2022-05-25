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    • Ekonomi
    • 25.05.2022 16:08
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    • 25.05.2022 16:13
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    BENZİN, MOTORİN, LPG OTOGAZA ZAM SON DAKİKA! 25 Mayıs akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara fiyat listesi...

    Benzine, mazota (motorin) ve otogaza (LPG) zam gelip gelmediği merak ediliyor. Milyonlarca sürücü benzin ve motorinin litre fiyatının ne kadar, kaç TL olduğunu araştırıyor. Bir önceki gün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Brent petroldeki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 25 Mayıs 2022 akaryakıta zam var mı, geldi mi? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel, yeni akaryakıt fiyat listesi İstanbul, Ankara...

    BENZİN, MOTORİN, LPG OTOGAZA ZAM SON DAKİKA!

    Son dakika benzine, motorine, Otogaza zam var mı? Mazot, Benzin, Otogaz 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Megakent İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere 81 ilde sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İşte 25 Mayıs akaryakıt fiyat listesi...

    BENZİN, MOTORİN, OTOGAZA ZAM VAR MI, GELDİ Mİ?

    26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    25 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İSTANBUL

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

    LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

    İZMİR

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22,96 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL

    ANKARA

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

    BRENT PETROLDE SON DURUM!

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.

    Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,53 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.

        Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı konusunda anlaşmaya varacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

        ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'ne denk gelen hafta sonunun son iki yılın en yoğun günlerinden olması bekleniyor. Eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonu petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor.

        Öte yandan, Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri devam ederken, ülkenin ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla tedbirlerin hafifletilerek normalleşmenin başlaması bekleniyor. Ülkede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeler küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

        Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 567 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

        Brent petrolde teknik olarak 112,27 ile 113,42 dolar aralığının direnç, 111,12 ile 109,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi BENZİN, MOTORİN, LPG OTOGAZA ZAM SON DAKİKA! 25 Mayıs akaryakıta zam mı geldi? 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara fiyat listesi...
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