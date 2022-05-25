Makedonya vatandaşlığı nasıl alınır? Makedonya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Makedonya Vatandaşlık Kaç Para?

Makedonya vatandaşı olabilmek için ödenecek olan ücret, bir kişi için 10.000 euro olarak belirlenmiştir. Eğer bir kişi, kendisi ile beraber ailesi için de Makedonya vatandaşlığı almak isterse, prosedür gereği her bir kişi için ayrı ayrı ücret ödemez. Ailede yer alan tüm bireyler için devlet tarafından talep edilen meblağ, başvuru esnasında yatırılır.