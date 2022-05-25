Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Bakanlığa toplamda 149 personel alımı yapılacak. Başvurular sona ermişti. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? ktb.gov.tr 149 Bahçıvan, Şoför ve Temizlik personeli atama isim listesi 2022!
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 149 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı başvuru sonuçları, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak