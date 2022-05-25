Kanada iş imkânları nelerdir? Kanada hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Kanada Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Kanada'nın bünyesine işçi aldığı meslek dalları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Yer ve deniz bilimcileri
- İnşaat mühendisi
- Makine mühendisi
- Kimya mühendisi
- Maden mühendisi
- Petrol mühendisi
- Jeolojik mühendis
- Bilgisayar mühendisi
- Kadastro memuru
- Bilgisayar programcısı
- Fizyoterapist
- Terapist
- Meslek tedavi uzmanı
- Sağlık güvenliği uzmanı
- Odyolog
- Tıbbi radyasyon uzmanı
- Telekomünikasyon mesleklerinin tümü
- Müteahhit
- Marangoz
- Denetçi
- Orman makineleri operatörleri
- Su tesisatçısı
- Elektrik tesisatçısı
- Gaz tesisatçısı
- Vinç operatörü
- Taş ocağı ve maden işçileri
- Elektrik mühendisi
- Demirci
- Kaynakçı
- Uçak müfettişi
- Uzay mühendisi
- Yatırım analisti
- Mühendis idarecileri
- Şantiye çalışanları
- Bilgisayar programcısı
- İnşaat denetçisi
- Tamirci
- Makine teknisyeni
Güncel olarak bu meslek gruplarının tümüne sağlanan Kanada İş İmkanları ile beraber Kanada'da yaşama ve oturma izinleri de verilir. Bu meslek gruplarından herhangi birine sahip olan kişiler eğer mevcut olan mesleklerini Kanada'da icra etmeye devam ederlerse burada yaşama hakkına da sahip olabileceklerdir.
👉Kanada'da Hangi Mesleklere İhtiyaç Var?
Kanada'da en fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları, şöyle sıralanmıştır:
- Proje Müdürü
- Yazılım Mühendisi
- Web Geliştiricisi
- Program Analisti
- Java Geliştiricisi
- Mavi Yaka İşçi
- Satış Temsilcisi
- Muhasebeci
- Mühendislik Proje Yöneticisi
- İş Analisti
- Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
- IT Proje Yöneticisi
- Muhasebe Müdürü
- Yazılım Mühendisi
- Forklift Operatörü
👉Kanada Meslek Maaşları Ne Kadardır?
Kanada'da bazı mesleklerin yıllık olarak aldıkları ücretler, 2022 yılında güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- Doktor: Ortalama 140.000 ile 300.000 CAD
- Hemşire: Ortalama 70.000 CAD
- Mühendis: Ortalama 80.000 CAD
- Diş Hekimi: Ortalama 70.000 ile 75.000 CAD
- Psikolog: Ortalama 60.000 ile 65.000 CAD
- Paramedik: Ortalama 60.000 CAD
- Veteriner: Ortalama 100.000 CAD
- Aşçı: Ortalama 70.000 CAD
- Mimar: Ortalama 120.000 CAD
- Eczacı: Ortalama 150.000 CAD
- Fizyoterapist: Ortalama 88.000 CAD
👉Kanada'da En Düşük Maaş Ne Kadar?
Kanada'da çalışma karşılığında alınan en düşük maaş, saatlik olarak 9 dolardır. Ülkede çalışan kişiler hangi meslek grubuna mensup olurlarsa olsunlar aylık ya da yıllık olarak aldıkları ücretler, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tutarının çok üzerindedir. Bu nedenle de aylık maaş alan kişilerin maaşları genellikle yüksektir. Bir yerde günlük ya da saatlik olarak çalışan kişilerin maaşları, ülkede diğer çalışanlara göre bu nedenden dolayı daha aşağı seviyelerde kalır. İşçinin ihtiyaç olduğu eyaletlerde çalışma ücreti saatlik 6 dolara kadar da düşebilir.