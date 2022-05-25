📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

Instagram tarafından yeni yazı stili için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla birlikte çalışıldığı ve bu yazı tipinin tasarımında da sincaplardan ilham aldığını açıkladı.

Instagram Sans'ın grotesk (sıra dışı) olduğunu dile getiren şirket, blog hesabında şu sözleri paylaştı:

"Yazı tipini Arapça, Tayca ve Japonca dahil olmak üzere küresel komut dosyalarına uyarlamak için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla ortaklık kurduk. Kendilerini seçtikleri herhangi bir dilde tam olarak ifade etmek için kültürü ileriye taşıyan tüm yaratıcılarımızı ve topluluk üyelerimizi desteklemek istiyoruz."

Instagram blog yazısında bu yeni özellikle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

''Yeni tasarım sistemimiz, sadelik ve kendini ifade etmeye odaklanarak içeriği merkeze alıyor. Instagram için yeni pazarlama düzenleri, tam ekran görüntüleri sergiliyor, uygulama içi deneyime atıfta bulunuyor ve her gün topluluğumuzdan gördüğümüz yaratıcılığı kutluyor.''