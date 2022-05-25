📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!
İNSTAGRAM'A NOLDU, HACKLENDİ Mİ?
Son dakika İnstagram kullanıcıların büyük çoğunluğu an itibariyle uygulamada sorun yaşıyor.
İnstagram kullanıcılarının bir kısmı "feedback required hatası" ile karşı karşıya kaldı.
"Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı ile karşı karşıya kalan kullanıcılar uygulamanın açılmama sorunu nedeniyle araştırma yapmaya başladı.
İnstagram'ın hacklendiğine dair bir açıklama bulunmazken haberimizin devamında feedback requied hatasının çözümü hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?
Öncelikle feedback requied ne demek ona bakalım... feedback requied 'Geri bildirim gerekli' demektir.
İnstagram feedback requied hatasının detayları ise şöyle;
Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.
Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.
Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.
iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.