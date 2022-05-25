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    • Haberler
    • 25.05.2022 09:12
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    • 25.05.2022 09:39
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    📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

    📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Feedback required hatası nedir, nasıl çözülür? soruları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Son dakika açıklama geldi! Kullanıcıların karşılaştığı Feedback required hatasının çözümü ortaya çıktı. İşte yeni gelişmelerin detayları...

    Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

    📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

    İNSTAGRAM'A NOLDU, HACKLENDİ Mİ?

    Son dakika İnstagram kullanıcıların büyük çoğunluğu an itibariyle uygulamada sorun yaşıyor.

    İnstagram kullanıcılarının bir kısmı "feedback required hatası" ile karşı karşıya kaldı.

    "Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı ile karşı karşıya kalan kullanıcılar uygulamanın açılmama sorunu nedeniyle araştırma yapmaya başladı.

    İnstagram'ın hacklendiğine dair bir açıklama bulunmazken haberimizin devamında feedback requied hatasının çözümü hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

    İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİED HATASI NEDİR?

    Öncelikle feedback requied ne demek ona bakalım... feedback requied 'Geri bildirim gerekli' demektir.

    İnstagram feedback requied hatasının detayları ise şöyle;

    Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

    Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

    Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

    iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

        Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

        Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

        Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

        Resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        INSTAGRAM TARZINI DEĞİŞTİRDİ: YENİ LOGO, YAZI STİLİ VE ÖZELLİKLER

        Instagram, yeni 3D logo tasarımı için blog hesabında şu açıklamayı yaptı:

        "Aydınlatma yoluyla, gradyan, pazarlama, logo ve hatta Oluştur modu, çıkartmalar ve Instagram Hikaye halkalarında görüldüğü gibi uygulama içimizdeki keşif anlarını işaret eder. Yeniden tasarlanan gradyanımızın enerjisiyle Instagram deneyimine hayat vermekten heyecan duyuyoruz."

        Instagram tarafından yeni yazı stili için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla birlikte çalışıldığı ve bu yazı tipinin tasarımında da sincaplardan ilham aldığını açıkladı.

        Instagram Sans'ın grotesk (sıra dışı) olduğunu dile getiren şirket, blog hesabında şu sözleri paylaştı:

        "Yazı tipini Arapça, Tayca ve Japonca dahil olmak üzere küresel komut dosyalarına uyarlamak için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla ortaklık kurduk. Kendilerini seçtikleri herhangi bir dilde tam olarak ifade etmek için kültürü ileriye taşıyan tüm yaratıcılarımızı ve topluluk üyelerimizi desteklemek istiyoruz."

        Instagram blog yazısında bu yeni özellikle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

        ''Yeni tasarım sistemimiz, sadelik ve kendini ifade etmeye odaklanarak içeriği merkeze alıyor. Instagram için yeni pazarlama düzenleri, tam ekran görüntüleri sergiliyor, uygulama içi deneyime atıfta bulunuyor ve her gün topluluğumuzdan gördüğümüz yaratıcılığı kutluyor.''
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        Haberler Haberler 📴İNSTAGRAM'A NOLDU? Instagram tekrar denemeden önce birkaç dakika bekle hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!
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