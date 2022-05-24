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    • 24.05.2022 15:13
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    Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı PBS atama başvuru ekranı! Eczacı, tabip...

    Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları için aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 2. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanını yayımladı.Başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarihi ve şartları hakkında detayları merak edip araştırıyor. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tabip, eczacı, diş tabibi atama kurası başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı PBS başvuru ekranı!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı atama kura başvuruları için geri sayım sona eriyor. Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metnini yayımladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tabip, eczacı, diş tabibi atama kurası başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı PBS başvuru ekranı!

    Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metnini yayımladı. Başvurular yarın itibariyle başlıyor. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

    • 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır

    • 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacaktır.

    SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, 25 Mayıs itibariyle başlıyor; 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

        Kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak.

        Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
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