Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Fil suresinin fazileti nedir? Fil suresi kaç ayetten oluşuyor?

Fil Suresinin Fazileti Nedir?

Fil suresi düşmanlara karşı galibiyet kazanmak amacıyla okunabilir. Savaşlarda bol bol fil suresinin okunması halinde zafer elde edilir. Fil suresini okuyanlar kendilerini daha güçlü hisseder. Her açıdan başarı ve güç gelir. Elde edilen galibiyetin ardından kişiler kendilerini mutlu hisseder. Fil suresinin faziletlerinden bir diğeri ise isteklerin gerçek olmasıdır. Akşam vakti ile yatsı arasındaki zaman diliminde okunduğu vakit istekler yerine gelir. Muradı olanlar ya da uzun zamandır bir işin olmasını isteyenler Fil suresini okuyabilir. Düzenli olarak okunması duaların kabul olmasını arttırıcı etkidir. Fil suresi evlilikteki dileklerin de yerine gelmesine yardım eder. Hayırlı kısmet bulmak isteyenler dilekleri için sureyi okuyabilir. Maddi olarak sıkıntı içinde olanlar sureyi okuduklarında maddi gelirler elde edebilir. Diledikleri şey ne ise Yüce Allah onu ödülleriyle sevindirir. Allah kendisine her zaman dua edilmesini ister. Ona inanıp olacağını düşünerek surenin okunması halinde her türlü istek yerine gelebilir. Fil suresi kısa olduğu için okunması da son derece kolaydır. Bu yüzden namazlarda hızlı bir şekilde okunabilir. Namazda okunacak sureler ve dualar arasında sürekli olarak okunabilir. Etkisi fazla olan sure yenilgi anında okunduğunda beklenmedik olaylar olur. Bir anda ortaya çıkan ve hayal görülüp gerçek olan mucizeler için de sure okunabilir. İmkansız görülen olayların gerçekleşmesini sağlar.