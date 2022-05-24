Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Fil suresinin fazileti nedir? Fil suresi kaç ayetten oluşuyor?

Fil suresinde mucizelere de yer verilir. Beklenilmeyen anda ani bir şekilde gelen mucizelerden söz eder. Umutsuzluğun olmadığı Allah isterse her şeyi yapabildiği anlatılır. Fil suresi kısa olduğu için konular fazla detaylı bir şekilde anlatılmaz.
Fil suresi kısa sureler arasında yer alır. Namazlarda okunabilen sure 105. olarak indirilmiştir.
Fil Suresi Kaç Ayet?
Fil suresinin ayet sayısı 5'tir.
Fil Suresi Nasıl Okunur?
Fil suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl.
• Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.
• Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
• Termîhim bihicâratin min siccîl
.
• Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.
Fil Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Fil suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle,
• Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
• Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
• Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
• Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
• Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi