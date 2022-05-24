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    • Haberler
    • 24.05.2022 16:53
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    • 24.05.2022 16:53
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    Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Fil suresinin fazileti nedir? Fil suresi kaç ayetten oluşuyor?

    Fil suresinin bahsettiği konu Fil vakası olayıdır. Allah’ın her şeye gücünün yettiği ve onun hikmetlerinin sınırsız olduğu anlatılır. Hiçbir varlığın Allah’tan daha üstün olmayacağına değinir. Fil suresinde istemenin de önemi anlatılır. Allah kendisine itaat eden ve kendisinden isteyenlere nimetler vereceğini söyler.

    takvim.com.tr
    Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Fil suresinde mucizelere de yer verilir. Beklenilmeyen anda ani bir şekilde gelen mucizelerden söz eder. Umutsuzluğun olmadığı Allah isterse her şeyi yapabildiği anlatılır. Fil suresi kısa olduğu için konular fazla detaylı bir şekilde anlatılmaz.

    Fil suresi kısa sureler arasında yer alır. Namazlarda okunabilen sure 105. olarak indirilmiştir.

    Fil Suresi Kaç Ayet?
    Fil suresinin ayet sayısı 5'tir.

    Fil Suresi Nasıl Okunur?
    Fil suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl.
    • Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.
    • Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
    • Termîhim bihicâratin min siccîl

    .

    • Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.
    Fil Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Fil suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle,
    • Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
    • Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
    • Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
    • Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
    • Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

        Fil Suresinin Fazileti Nedir?
        Fil suresi düşmanlara karşı galibiyet kazanmak amacıyla okunabilir. Savaşlarda bol bol fil suresinin okunması halinde zafer elde edilir. Fil suresini okuyanlar kendilerini daha güçlü hisseder. Her açıdan başarı ve güç gelir. Elde edilen galibiyetin ardından kişiler kendilerini mutlu hisseder. Fil suresinin faziletlerinden bir diğeri ise isteklerin gerçek olmasıdır. Akşam vakti ile yatsı arasındaki zaman diliminde okunduğu vakit istekler yerine gelir. Muradı olanlar ya da uzun zamandır bir işin olmasını isteyenler Fil suresini okuyabilir. Düzenli olarak okunması duaların kabul olmasını arttırıcı etkidir. Fil suresi evlilikteki dileklerin de yerine gelmesine yardım eder. Hayırlı kısmet bulmak isteyenler dilekleri için sureyi okuyabilir. Maddi olarak sıkıntı içinde olanlar sureyi okuduklarında maddi gelirler elde edebilir. Diledikleri şey ne ise Yüce Allah onu ödülleriyle sevindirir. Allah kendisine her zaman dua edilmesini ister. Ona inanıp olacağını düşünerek surenin okunması halinde her türlü istek yerine gelebilir. Fil suresi kısa olduğu için okunması da son derece kolaydır. Bu yüzden namazlarda hızlı bir şekilde okunabilir. Namazda okunacak sureler ve dualar arasında sürekli olarak okunabilir. Etkisi fazla olan sure yenilgi anında okunduğunda beklenmedik olaylar olur. Bir anda ortaya çıkan ve hayal görülüp gerçek olan mucizeler için de sure okunabilir. İmkansız görülen olayların gerçekleşmesini sağlar.

        Fil suresinin faziletleri arasında mucizeler yerini alır. İyileşmekte zorlanan ve imkansızlık yaşayan hastalar sureyi okuduklarında şifa bulabilir. Maddi sıkıntıların içinden çıkması imkânsız anlarda Fil suresi okunduğunda çözüm yolları bulunabilir. Hiç beklenmedik zamanda gelen yardım eli için okunmalıdır. Bununla birlikte sadece savaş alanında değil, akademik ve iş yaşamında da başarı elde etmek isteyenler Fil suresini okuyabilir. Mevki ve makamın yükselmesi için sureden destek alınabilir. İş ortamında başarısızlığa sebep olan kişilere karşı yenilmemeyi sağlar. Fil suresini okuyanlar Allah katında hayırlı olarak görülür. Sure sayesinde hayırlı ve kısmetli olaylar yaşanır. Duanın enerjisi pozitif bir şekilde yansır. Sınava girecek yetişkin ya da öğrenciler için başarı anlamına gelir. Öğrenciler hayatları için önemli olan sınava girdiklerinde sınav öncesinde Fil suresini okuyabilir. Kendi için değil aynı zamanda başkası için sure okumak da son derece önemlidir. Sınava girecekler için Fil suresi okunduğunda o kişinin başarılı olması sağlanır. Fil suresi iş yaşamında da başarılı olunmasını destekler. Sureyi okuyanlar gün içinde başarılı işler yapar. Akademik ve iş yaşamındaki başarı artar. Çözülmesi zor olan olaylar karşısında surenin okunması mucizevi etkiler yaratır. Sorunlar çözülür ve problemler ortadan kalkar. Fil suresi yazılıp asılabilir. Manevi olarak güç veren sure fiziksel olarak da daha güçlü olunmasını sağlar. Mental olarak rahatlık ve huzur verir. Ölen birinin arkasından okunması halinde ölen kişiye hayır gider. Sure hem bu dünya için hem de ahiret için hayır getiren bir duadır.
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        Haberler Haberler Fil suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Fil suresinin fazileti nedir? Fil suresi kaç ayetten oluşuyor?
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