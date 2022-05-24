Fetih suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Fetih suresinin fazileti nedir? Fetih suresi kaç ayetten oluşuyor?

Fetih suresi Medine zamanlarında indirilen suredir. Surede Mekke'nin fethedilmesi ile ilgili olaylar yer alır. Fetih suresinin bahsettiği konu Hudeybiye Anlaşması'dır. Mekke'nin fethedilmesiyle ilgili bilgiler içerir.
Fetih Suresi Kaç Ayet?
Fetih suresinin ayet sayısı 29'dur.
Fetih Suresi Nasıl Okunur?
Fetih suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:
• İnna fetahna leke fetham mübına.
• Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.
• Ve yensurakellahü nasran azıza.
• Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.
• Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.
• Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.
• Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma.
• İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.
• Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.
• İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma.
• Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra.
• Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura.
• Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra.
• Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma.
• Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla.