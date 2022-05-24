Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.05.2022 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 17:09
    ABONE OL

    Felak suresinin okunuşu! Felak suresi Türkçe anlamı! Felak suresi kaç ayet, fazileti nedir, neyden bahseder?

    Felak suresi kötülüklerden uzak kalınması için gönderilen sureler arasında yer alır. Surede her türlü sıkıntı karşısında destek alabilmek için bol bol dua edilmesi gerektiği anlatılır. Kötülüklerle baş edebilmek için dua okunmalıdır. Felak suresi kin, öfke ve kıskançlık gibi duyguların kötü olduğunu söyler. Bu duygulara sahip olanların enerjilerinden kötü etkilenmemek için surenin içinde geçen kelimelere bakılmalıdır.

    takvim.com.tr
    Felak suresinin okunuşu! Felak suresi Türkçe anlamı!

    Felak suresinde yer alan kelimeler iyi insan olmayı, kötülüklerden uzak durmayı ifade eder. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla herhangi bir problem karşısında Allah'a dua edilmelidir. Dua edenlerin istedikleri desteği görebildiği anlatılır. Maddi ya da manevi sıkıntı içinde olanların sureyi okuması halinde istedikleri huzurlu hayata sahip olacakları söylenir. İstemenin önemine vurgu yapar ve Allah'tan talep edilmesi gerektiği açıklanır. Felak suresinin bahsettiği konu şerden korunmak için etkili olduğudur.

    Kur'an'daki sureler içinde 113. yerde olan Felak suresi nazardan korunmak için okunur. Naz suresi Felak suresiyle birlikte okunduğunda musibet ve belalar uzak kalır.

    Felak Suresi Kaç Ayet?
    Felak suresinin ayet sayısı 5'tir.

    Felak Suresi Nasıl Okunur?
    Felak suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Kul e'ûzü birabbil felak.
    • Min şerri mâ halak.

    • Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
    • Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad.
    • Ve min şerri hâsidin izâ hased.
    Felak Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Felak suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
    • Yarattığı şeylerin şerrinden,
    • Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
    • Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
    • Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

        Felak Suresinin Fazileti Nedir?
        Felak suresi günün her saatinde okunabilir. Gece okunması halinde uykuda yaşanabilecek kötü şeylerden korunur. Gece akla gelen vesveseler uzak kalır. Geceleri rüyada görülen ya da hayali olan yaratıklar görünmez. Felak suresini uyumadan önce okuyanlar huzurlu bir uykuya nail olur. Felak suresi tek başına okunabildiği gibi Nas suresiyle birlikte de okunabilir. Felak ve Nas sureleri kötülüklerden ve musibetten korunmak için okunur. Yüce Allah sureyi okuyanlardan kötülükleri uzak tutar. Düşmanların şerrinden ve kötülüklerden etkilenmezler. Sure hem şeytanların hem de insanların kötülüklerinden korur. Şeytanların nefse engel olmasını engeller. Evden çıkmadan önce okunduğunda gün boyu kaza ve bela uzak kalır. Evlerde okunabildiği gibi yazılı olarak da asılabilir. Surenin okunması ya da yazılması evlerdeki nazar, vb. gibi durumları da ortadan kaldırır. Özellikle yeni ev alanlar ya da yeni evlenenler evlerine Felak suresini okuduklarında evlerdeki enerji pozitif olur. Ortamlardaki negatif enerjinin yok olmasını sağlar. Nazar ve büyüye karşı etkilidir.

        Büyü yapıldığını düşünenler Nas ve Felak suresini birlikte okuduklarında büyülerin etkisi kaybolur. Düşmanın ve şeytanın yapmaya çalıştığı her türlü kötülük etki etmez. Kime büyü yapıldıysa Felak suresi ile büyü bozulabilir. Sure kötülüklerden korumakla birlikte bereketli günlerin gelmesine de yardım eder. Allah kendisinden talep edenlere rızık vereceğini söyler. Felak suresi rızkın artmasını sağlar. Sureyi okumayı alışkanlık haline getirenlerin ev ve iş yerlerinde rızıkları da fazla olur. Maddi olarak sıkıntı çekenlerin maddi sıkıntıları çözülür. Borcunu ödemekte zorluk çekenler tez vakitte borçlarını kolay bir şekilde öder. Dünyevi sorunlardan kurtulmak ve çıkmazların içinden çıkmak isteyenler Felak suresini okumalıdır. Allah ona dua edenlerin yanında yer alır. Felak suresi psikolojik olarak da pozitif bir enerji verir. Yorgun olup üzerinde ağır bir enerji olanlar sureyi okuduktan sonra daha enerjik yapıda olur. Nazar değenlerin üzerindeki nazar gider. Kendini hasta hissedenler sureyi okuduktan sonra daha sağlıklı hisseder. Gün başlarken Felak suresiyle birlikte Nas ve Ayetel Kürsi'nin okunması gün içinde yaşanabilecek belaları önler. Kazadan korunurlar. Yeni bir ev ya da araba alanlar Felak suresini okuduklarında aldıkları mala nazar değmez. Felak suresi kötü enerjiyi ortadan kaldırır. Nazarı değenlerin olumsuz etkileri ortadan kalkar. Felak suresini okuyanların içine huzur gelir. İçlerindeki vesvese, vb. gibi kötü enerjiler yok olur. Sureyi okumayı alışkanlık haline getirenler melekler tarafından korunur. Her türlü bela uzak kalır. Özellikle sabah işe gitmeden ya da evden çıkmadan önce okunması surenin etkilerinin daha iyi ortaya çıkmasını sağlar. Felak suresinin faziletleri sizlere her zaman yön gösterir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yılan hikayesine döndü
        Haberler Haberler Felak suresinin okunuşu! Felak suresi Türkçe anlamı! Felak suresi kaç ayet, fazileti nedir, neyden bahseder?
            SON DAKİKA