Felak suresinin okunuşu! Felak suresi Türkçe anlamı! Felak suresi kaç ayet, fazileti nedir, neyden bahseder?

Felak suresinde yer alan kelimeler iyi insan olmayı, kötülüklerden uzak durmayı ifade eder. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla herhangi bir problem karşısında Allah'a dua edilmelidir. Dua edenlerin istedikleri desteği görebildiği anlatılır. Maddi ya da manevi sıkıntı içinde olanların sureyi okuması halinde istedikleri huzurlu hayata sahip olacakları söylenir. İstemenin önemine vurgu yapar ve Allah'tan talep edilmesi gerektiği açıklanır. Felak suresinin bahsettiği konu şerden korunmak için etkili olduğudur.
Kur'an'daki sureler içinde 113. yerde olan Felak suresi nazardan korunmak için okunur. Naz suresi Felak suresiyle birlikte okunduğunda musibet ve belalar uzak kalır.
Felak Suresi Kaç Ayet?
Felak suresinin ayet sayısı 5'tir.
Felak Suresi Nasıl Okunur?
Felak suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Kul e'ûzü birabbil felak.
• Min şerri mâ halak.
• Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
• Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad.
• Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Felak Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Felak suresinin Türkçe meali şöyledir:
• De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
• Yarattığı şeylerin şerrinden,
• Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
• Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
• Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"