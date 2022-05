Felak suresinin okunuşu! Felak suresi Türkçe anlamı! Felak suresi kaç ayet, fazileti nedir, neyden bahseder?

Büyü yapıldığını düşünenler Nas ve Felak suresini birlikte okuduklarında büyülerin etkisi kaybolur. Düşmanın ve şeytanın yapmaya çalıştığı her türlü kötülük etki etmez. Kime büyü yapıldıysa Felak suresi ile büyü bozulabilir. Sure kötülüklerden korumakla birlikte bereketli günlerin gelmesine de yardım eder. Allah kendisinden talep edenlere rızık vereceğini söyler. Felak suresi rızkın artmasını sağlar. Sureyi okumayı alışkanlık haline getirenlerin ev ve iş yerlerinde rızıkları da fazla olur. Maddi olarak sıkıntı çekenlerin maddi sıkıntıları çözülür. Borcunu ödemekte zorluk çekenler tez vakitte borçlarını kolay bir şekilde öder. Dünyevi sorunlardan kurtulmak ve çıkmazların içinden çıkmak isteyenler Felak suresini okumalıdır. Allah ona dua edenlerin yanında yer alır. Felak suresi psikolojik olarak da pozitif bir enerji verir. Yorgun olup üzerinde ağır bir enerji olanlar sureyi okuduktan sonra daha enerjik yapıda olur. Nazar değenlerin üzerindeki nazar gider. Kendini hasta hissedenler sureyi okuduktan sonra daha sağlıklı hisseder. Gün başlarken Felak suresiyle birlikte Nas ve Ayetel Kürsi'nin okunması gün içinde yaşanabilecek belaları önler. Kazadan korunurlar. Yeni bir ev ya da araba alanlar Felak suresini okuduklarında aldıkları mala nazar değmez. Felak suresi kötü enerjiyi ortadan kaldırır. Nazarı değenlerin olumsuz etkileri ortadan kalkar. Felak suresini okuyanların içine huzur gelir. İçlerindeki vesvese, vb. gibi kötü enerjiler yok olur. Sureyi okumayı alışkanlık haline getirenler melekler tarafından korunur. Her türlü bela uzak kalır. Özellikle sabah işe gitmeden ya da evden çıkmadan önce okunması surenin etkilerinin daha iyi ortaya çıkmasını sağlar. Felak suresinin faziletleri sizlere her zaman yön gösterir.