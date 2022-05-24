Fatiha suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Fatiha suresinin fazileti nedir? Fatiha suresi kaç ayetten oluşuyor?

• Sadece ikili ilişkilerde değil, iş yaşamında ve diğer işlerde de hayır isteyenler için faydalıdır. Herhangi bir durumun gerçekleşmesini isteyenler Yüce Allah'a Fatiha suresiyle dua edebilir. İşlerin hayırlı ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar.

• Rızık isteyenler için rızık kapıları açılır. Allah nimetleriyle ödüllendirir. Düzenli olarak 41 kez okunmalıdır. Her gün alışkanlık halinde okunması durumunda maddi sıkıntılar ortadan kalkar.

• Kaza ve belalardan korunmak için okunur. Okuyanları Allah kötülüklerden korur ve beladan uzak tutar. Evden çıkmadan ya da uzun yola gitmeden önce okuyanları melekler korur.

• Bir işe başlarken okunduğu zaman iş hayırlı bir şekilde biter. Yapılan işlerin güzel sonuçlanması için okunması önemlidir. İşlerin sorunsuz ve zahmetsiz bir şekilde yapılmasına yardım eder.

• Yeni ev alınması durumunda Fatiha suresi okunduğunda evdeki bereket artar. Evde oturacakların hayatı huzurlu olur. Aile içindeki sorunlar ortadan kalkar. Huzursuzluğa sebep olan durumlar varsa yok olur. Allah evlere güzellikler ve mutluluklar verir. Çocuklu olan aileler çocuklarıyla güzel günler geçirir. Bir sorun varsa sorunlar çözülür.

• Çocuk sahibi olmak isteyip kısırlık sorunu yaşayanlara çözüm olur. Hastalıklarına şifa gelir ve bireyler anne ve baba olma imkanı bulur. Çocuk sahibi olmak isteyenler dilekleri gerçek olana kadar Fatiha suresini düzenli bir şekilde okumalıdır.

• Herhangi bir konuda desteğe ve yardıma ihtiyaç duyanlar Fatiha suresi okuduklarında melekler ona yardım eder. Zor zamanlarda beklenen destek sayesinde işleri kolaylaşır.

• Allah kendisinden istenilmesini talep eder. Fatiha suresiyle dua edenlerin istekleri ve dilekleri gerçek olur. Özellikle namazda okunduğu zaman Allah ile aradaki bağ kuvvetlenir.