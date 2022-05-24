Fatiha suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Fatiha suresinin fazileti nedir? Fatiha suresi kaç ayetten oluşuyor?

Fatiha suresi tek sayfada yazılan ve okunan kısa süredir. Cenazelerde ve namazlarda okunur. Fatiha suresinden önce Müdessir suresi inmiştir. İnme yeri Mekke'dir.
Fatiha Suresi Kaç Ayet?
Fatiha suresinin ayet sayısı 7'dir.
Fatiha Suresi Nasıl Okunur?
Fatiha suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elhamdulillâhi rabbil'alemin.
• Errahmânir'rahim.
• Mâliki yevmiddin.
• İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în.
• İhdinessirâtal mustakîm.
• Sirâtallezine en'amte aleyhim.
• Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Fatiha Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Fatiha suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
• Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
• O, rahmândır ve rahîmdir.
• Ceza gününün mâlikidir.
• (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
• Bize doğru yolu göster.
• Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.