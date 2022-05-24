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    • Haberler
    • 24.05.2022 17:33
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    • 24.05.2022 17:33
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    Fatiha suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Fatiha suresinin fazileti nedir? Fatiha suresi kaç ayetten oluşuyor?

    Fatiha suresinin bahsettiği konu yaradanın varlığıyla ilgili konulardır. Allah’ın bir olduğundan ve ondan başka ilahın olmadığından bahseder. Allah’tan istenildiğinde dileklerin gerçek olabileceği ve Allah’ın her zaman kendisine dua edilmesini istediği anlatılır. Allah’ın rahmet ve rahmanı ele alınır. Onun kudretinin fazla olduğundan ve her olaya gücünün yettiğinden bahseder. İmkansızlıkları olduranın o olduğu anlatılır. İstemenin önemi vurgulanır.

    takvim.com.tr
    Fatiha suresinin okunuşu, Türkçe anlamı!

    Fatiha suresi tek sayfada yazılan ve okunan kısa süredir. Cenazelerde ve namazlarda okunur. Fatiha suresinden önce Müdessir suresi inmiştir. İnme yeri Mekke'dir.

    Fatiha Suresi Kaç Ayet?
    Fatiha suresinin ayet sayısı 7'dir.

    Fatiha Suresi Nasıl Okunur?
    Fatiha suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Elhamdulillâhi rabbil'alemin.
    • Errahmânir'rahim.
    • Mâliki yevmiddin.
    • İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în.
    • İhdinessirâtal mustakîm.
    • Sirâtallezine en'amte aleyhim.

    • Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
    Fatiha Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Fatiha suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
    • Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
    • O, rahmândır ve rahîmdir.
    • Ceza gününün mâlikidir.
    • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
    • Bize doğru yolu göster.
    • Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

        Fatiha Suresinin Fazileti Nedir?
        Fatiha suresi her türlü dert ve kederden korunmak için okunması etkili ve faydalı olan suredir. Cenaze namazında, 5 vakit namazda ve günün herhangi bir vaktinde okunabilir. Fatiha suresinin faziletleri şöyledir:
        • Maddi olarak sıkıntı içinde olanlar bolluk ve bereket dolu günlere nail olur. Kim sureyi okursa Allah ona bereket kapılarını açar. Borcu olanlar borçlarını kolay bir şekilde öder. Darda olanlara beklenmeyen yerden para gelir. Ferah ve daha bereketli bir dönem başlar.
        • Manevi olarak zorluk yaşayanların içine ferahlık verir. Ruhsal olarak kendini kötü hissedenler Fatiha suresi okuduğunda içindeki sıkıntıyı atar. Fatiha suresinin psikolojik olarak rahatlatıcı etkileri vardır. Sinirli olanların sakinleşmesi için de Fatiha suresi faydalıdır.
        • Hastalıkların iyileşmesinde Fatiha suresi okunmalıdır. Dertlere deva olan sure hastalık anında çekilen acıları da azaltır. Derdi olanlar dertlerine derman bulmak için surenin gücünden faydalanabilir. Allah kendisinden sağlık isteyenlerin Fatiha suresini kabul eder. Hastalar şifa bulur. Eski sağlıklı ve güzel günlere yeniden kavuşurlar.
        • İşlerinin hayırlı olmasını isteyenler için etkilidir. Evlilik, vb. gibi gönül işlerinde hayırlı kısmet isteyenler Fatiha suresini okuyabilir. Hayatında biri olmayanlar yaşamlarında kısmetli bir ilişki istediklerinde sureyi okumalıdır. Kim Fatiha okursa Allah ona hayırlı kısmetler nasip eder.

        • Sadece ikili ilişkilerde değil, iş yaşamında ve diğer işlerde de hayır isteyenler için faydalıdır. Herhangi bir durumun gerçekleşmesini isteyenler Yüce Allah'a Fatiha suresiyle dua edebilir. İşlerin hayırlı ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar.
        • Rızık isteyenler için rızık kapıları açılır. Allah nimetleriyle ödüllendirir. Düzenli olarak 41 kez okunmalıdır. Her gün alışkanlık halinde okunması durumunda maddi sıkıntılar ortadan kalkar.
        • Kaza ve belalardan korunmak için okunur. Okuyanları Allah kötülüklerden korur ve beladan uzak tutar. Evden çıkmadan ya da uzun yola gitmeden önce okuyanları melekler korur.
        • Bir işe başlarken okunduğu zaman iş hayırlı bir şekilde biter. Yapılan işlerin güzel sonuçlanması için okunması önemlidir. İşlerin sorunsuz ve zahmetsiz bir şekilde yapılmasına yardım eder.
        • Yeni ev alınması durumunda Fatiha suresi okunduğunda evdeki bereket artar. Evde oturacakların hayatı huzurlu olur. Aile içindeki sorunlar ortadan kalkar. Huzursuzluğa sebep olan durumlar varsa yok olur. Allah evlere güzellikler ve mutluluklar verir. Çocuklu olan aileler çocuklarıyla güzel günler geçirir. Bir sorun varsa sorunlar çözülür.
        • Çocuk sahibi olmak isteyip kısırlık sorunu yaşayanlara çözüm olur. Hastalıklarına şifa gelir ve bireyler anne ve baba olma imkanı bulur. Çocuk sahibi olmak isteyenler dilekleri gerçek olana kadar Fatiha suresini düzenli bir şekilde okumalıdır.
        • Herhangi bir konuda desteğe ve yardıma ihtiyaç duyanlar Fatiha suresi okuduklarında melekler ona yardım eder. Zor zamanlarda beklenen destek sayesinde işleri kolaylaşır.
        • Allah kendisinden istenilmesini talep eder. Fatiha suresiyle dua edenlerin istekleri ve dilekleri gerçek olur. Özellikle namazda okunduğu zaman Allah ile aradaki bağ kuvvetlenir.
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        Haberler Haberler Fatiha suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Fatiha suresinin fazileti nedir? Fatiha suresi kaç ayetten oluşuyor?
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