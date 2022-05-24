Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.05.2022 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 17:27
    ABONE OL

    Fecr suresinin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Fecr Suresi nasıl okunur? Fecr Suresi neyden bahseder?

    Fecr suresinin bahsettiği konu ölümden sonraki yaşam hakkındaki bilgilerdir. Aynı zamanda bu dünyadaki işlenen günahlardan diğer dünyada sorumlu tutulacağı anlatılır. İki dünya için de yapılan kötülüklerin kötü sonuçlar doğuracağı anlatılır. Günah işlemenin kötülükler getirdiğine, haksızlık ve diğer günahların Allah tarafından hesap sorulacağı konu edilir.

    takvim.com.tr
    Fecr suresinin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu!

    Fecr suresi kötülükler için okunabilir. Allah okuyanlara merhamet kapılarını açar. Kötülük ve musibetlerin olmasını engeller. Okunmasının alışkanlık olması halinde günahlar bağışlanır. Fecr suresi Kur'an'da birçok şey için iyi gelen sureler arasında yer alır. Çevresinde sürekli olarak olumsuzluk yaşayanlar istedikleri vakitlerde sureyi okumalıdır. Kim sureyi okursa Yüce Allah tarafından kötülüklerden uzak kalır. Allah iyilerle karşılaştırır. Birçok işin daha hayırlı olmasını sağlar. Ramazan ayında okunması çok daha etkilidir. 10 gün boyunca okunması halinde okuyanlar için günahlar bağışlanır.

    Ramazan'da tüm günahlardan arınmak için düzenli bir şekilde okunmalıdır. Okuyanların içini huzur kaplar. Başkalarından kötülük görenler sureyi okuduklarında Allah tarafından korunur. Allah meleklerini o kişiyi koruması için gönderir. Başkalarının zararı dokunmaz. Fecr suresinin okunması mahşer günündeki zorluklarla da yardımcı olur. O günün daha kolay geçmesini ve Allah'ın merhamet etmesini sağlar. Hem bu dünya hayatında hem de diğer dünya yaşamında huzur ve nimetlerin olmasında etkilidir. Fecr suresinin faziletleri arasında kalben de huzur vermesi de yer alır. Evden çıkmadan önce okunduğu zaman o günün kazasız geçmesini sağlar.

    Fecr suresi Allah'a iman kavramlarını ele alır. Sure 10. sırada gönderilmiştir.

    Fecr Suresi Kaç Ayet?
    Fecr suresinin ayet sayısı 30'dur.

    Fecr Suresi Nasıl Okunur?
    Fecr suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Vel fecri.
    • Ve leyalin 'aşrin.
    • Veşşef'ı velvetri.
    • Velleyli iza yesri.

    • Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
    • Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
    • İreme zatil'ımadi.
    • Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
    • Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
    • Ve fir'avne ziyl'evtadi.
    • Elleziyne tağav fiylbiladi.
    • Feekseru fiyhelfesade.
    • Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
    • İnne rabbeke lebil mirsadi
    • Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
    • Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
    • Kella bel la tükrimunelyetiyme.
    • Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
    • Ve te'külunettürase eklen lemmen.
    • Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
    • Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
    • Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
    • Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.

        • Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
        • Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
        • Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
        • Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
        • İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
        • Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
        • Vedhuliy cennetiy.

        Fecr Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
        Fecr suresinin Türkçe meali şöyledir:
        • Tan yerinin ağarmasına andolsun, On geceye andolsun,
        • Çifte ve teke andolsun,
        • Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).
        • Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.
        • (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
        • Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.
        • Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.
        • Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.
        • İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.
        • Ama onu deneyip rızkını daraltınca da "Rabbim beni aşağıladı" der.
        • Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.

        • Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
        • Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
        • Malı da pek çok seviyorsunuz.
        • Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,
        • Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak?
        • "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der.
        • Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
        • Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
        • (Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!"
        • "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"
        • "(İyi) kullarımın arasına gir."
        • "Cennetime gir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yılan hikayesine döndü
        Haberler Haberler Fecr suresinin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Fecr Suresi nasıl okunur? Fecr Suresi neyden bahseder?
            SON DAKİKA