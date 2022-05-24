Fecr suresinin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Fecr Suresi nasıl okunur? Fecr Suresi neyden bahseder?

• Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.

• Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.

• Ve la yusiku ve sakahu ehadün.

• Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.

• İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.

• Fedhuliy fiy 'ıbadiy.

• Vedhuliy cennetiy.



Fecr Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Fecr suresinin Türkçe meali şöyledir:

• Tan yerinin ağarmasına andolsun, On geceye andolsun,

• Çifte ve teke andolsun,

• Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).

• Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

• (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?

• Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

• Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.

• Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.

• İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.

• Ama onu deneyip rızkını daraltınca da "Rabbim beni aşağıladı" der.

• Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.