Fecr suresinin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Fecr Suresi nasıl okunur? Fecr Suresi neyden bahseder?

Fecr suresi kötülükler için okunabilir. Allah okuyanlara merhamet kapılarını açar. Kötülük ve musibetlerin olmasını engeller. Okunmasının alışkanlık olması halinde günahlar bağışlanır. Fecr suresi Kur'an'da birçok şey için iyi gelen sureler arasında yer alır. Çevresinde sürekli olarak olumsuzluk yaşayanlar istedikleri vakitlerde sureyi okumalıdır. Kim sureyi okursa Yüce Allah tarafından kötülüklerden uzak kalır. Allah iyilerle karşılaştırır. Birçok işin daha hayırlı olmasını sağlar. Ramazan ayında okunması çok daha etkilidir. 10 gün boyunca okunması halinde okuyanlar için günahlar bağışlanır.
Ramazan'da tüm günahlardan arınmak için düzenli bir şekilde okunmalıdır. Okuyanların içini huzur kaplar. Başkalarından kötülük görenler sureyi okuduklarında Allah tarafından korunur. Allah meleklerini o kişiyi koruması için gönderir. Başkalarının zararı dokunmaz. Fecr suresinin okunması mahşer günündeki zorluklarla da yardımcı olur. O günün daha kolay geçmesini ve Allah'ın merhamet etmesini sağlar. Hem bu dünya hayatında hem de diğer dünya yaşamında huzur ve nimetlerin olmasında etkilidir. Fecr suresinin faziletleri arasında kalben de huzur vermesi de yer alır. Evden çıkmadan önce okunduğu zaman o günün kazasız geçmesini sağlar.
Fecr suresi Allah'a iman kavramlarını ele alır. Sure 10. sırada gönderilmiştir.
Fecr Suresi Kaç Ayet?
Fecr suresinin ayet sayısı 30'dur.
Fecr Suresi Nasıl Okunur?
Fecr suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Vel fecri.
• Ve leyalin 'aşrin.
• Veşşef'ı velvetri.
• Velleyli iza yesri.
• Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
• Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
• İreme zatil'ımadi.
• Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
• Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
• Ve fir'avne ziyl'evtadi.
• Elleziyne tağav fiylbiladi.
• Feekseru fiyhelfesade.
• Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
• İnne rabbeke lebil mirsadi
• Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
• Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
• Kella bel la tükrimunelyetiyme.
• Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
• Ve te'külunettürase eklen lemmen.
• Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
• Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
• Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
• Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.