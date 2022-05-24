Bakara suresinin okunuşu, Türkçe anlamı! Bakara suresinin fazileti nedir? Bakara suresi kaç ayet, nasıl okunur?

Bakara suresi bakara kelimesinden gelir. Sığır anlamını taşır. Kur'an'da 2. sırada yer alır. Bakara suresinin bahsettiği konu inanç ve ibadettir. Allah'a iman ve Allah ile kul arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler yer alır.
Bakara Suresi Kaç Ayet?
Bakara suresinin ayet sayısı 286'dır.
Bakara Suresi Nasıl Okunur?
Bakara suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Elif, lâm, mim.
• Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
• Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
• Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
• Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
• İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn(yu'minûne).
• .Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ıhim, ve alâ ebsârihim gışâvetun, ve lehum azâbun azîm(azîmun).
• Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu'minîn(mu'minîne).
• Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş'urûn(yeş'urûne).
• Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).
• Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).
• E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş'urûn(yeş'urûne).
• Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu'minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
• Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).
• Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya'mehûn(ya'mehûne).
• Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).
• Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).