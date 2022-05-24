EKPSS kura ne zaman? 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Engelli KPSS kura başvuru ekranı ve şartları!

EKPSS kura ne zaman? 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2022 Engelli Kamu Personeli Kura Usulü Yerleştirme başvuruları hakkına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklama geldi. EKPSS kura çekim tarihini duyuran ÖSYM başvuru ücretini ve diğer detayları da paylaştı. İşte Engelli KPSS kura başvuru ekran, şartları ve diğer merak edilen tüm bilgiler...