EKPSS kura ne zaman? 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Engelli KPSS kura başvuru ekranı ve şartları!

EKPSS kura ne zaman? 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2022 Engelli Kamu Personeli Kura Usulü Yerleştirme başvuruları hakkına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklama geldi. EKPSS kura çekim tarihini duyuran ÖSYM başvuru ücretini ve diğer detayları da paylaştı. İşte Engelli KPSS kura başvuru ekran, şartları ve diğer merak edilen tüm bilgiler...
EKPSS KURA NE ZAMAN?
EKPSS kura başvuruları 07.06.2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup, 08.06.2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.
2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM tarafında 2022 EKPSS kura başvuru ücreti 25 TL olarak duyuruldu. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak yapabilecektir.
Ödeme Yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
EKPSS YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI