Doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek?

Doktorlar grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek? soruları gündemde yer alıyor. Mayıs ayının 5'inden itibaren başlayan doktor grevlerinin bitip bitmediği merak konusu oldu. Hastaneye, polikliniklere, sağlık ocaklarına gitmek isteyenler, hastalığı, hastası olanlar arama morlarına yöneldi. Doktorların grev yapacaklarının açıklanmasının ardından hastanelerde ve diğer yerlerde son durumun ne olduğu araştırılıyor.