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    • Haberler
    • 24.05.2022 09:58
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    • 24.05.2022 09:58
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    Doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek?

    Hastane ve sağlık ocaklarında işi olanlar Doktorlar grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 5 Mayıs'ta başlayan doktor grevlerinin ne zaman biteceği ve bu süreçte poliklinik ve aile hekimlerinin hizmet verip vermediği merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    Doktorlar grevde mi?

    Doktorlar grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek? soruları gündemde yer alıyor. Mayıs ayının 5'inden itibaren başlayan doktor grevlerinin bitip bitmediği merak konusu oldu. Hastaneye, polikliniklere, sağlık ocaklarına gitmek isteyenler, hastalığı, hastası olanlar arama morlarına yöneldi. Doktorların grev yapacaklarının açıklanmasının ardından hastanelerde ve diğer yerlerde son durumun ne olduğu araştırılıyor.

    DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ?

    Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı.

    BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

    SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları saat 17:00'de kapanır.
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    Haberler Haberler Doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? Bugün hastaneler, sağlık ocakları açık mı? 24, 25, 26 Mayıs doktor grevleri ne zaman bitecek?
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