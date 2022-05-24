Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti itiraf geldi mi? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü, katili bulundu mu, kim çıktı?

Müge Anlı'da ele alınan Muhammet Burhan cinayetinde sona doğru yaklaşılıyor. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katiller bulunuyor, cinayetler çözülüyor. Son günlerin en çok konuşulan cinayeti Amasya'da şüpheli şekilde ölü bulunan Muhammet Burhan cinayeti oldu. Muhammet Burhan'ı kim neden öldürdü? Eşi Fatma, Selami'nin adını jandarmaya neden vermedi? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü, katili bulundu mu, kim çıktı? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti itiraf geldi mi? İşte detaylar...
MUHAMMET BURHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ, KATİLİ KİM ÇIKTI?
16 Ağustos 2021 tarihinde Amasya'da yaşadığı köyde Yeşilırmak nehrinin kenarında öldürülen Muhammet Burhan'ın katiline adım adım yaklaşılıyor. Yeni gelişmelerle birlikte cinayette sır perdeleri tek tek aralanıyor.
27 yaşındaki gencin infazını gerçekleştiren katil henüz bulunmazken canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar ortaya attıkları iddialarla gündeme bomba gibi düşüyor. Burhan'ın ailesi iki isim üzerinde durdu.
MÜGE ANLI MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELER!
İddialara göre Burhan'ın eşi Fatma Burhan sevgilisi Selami Şen'le birlikte Muhammet Burhan'ı öldürmüştü.
İddiaları kabul etmeyen taraflardan ise ağızları açıkta bırakan bir iddia geldi.
Öldürülen Muhammet Burhan'ın Ayşe Sarı isimli kadınla yasak aşk yaşadığı. Bunun yanı sıra Burhan'ın kız kardeşinin Esra'nın da Kani isimli adamla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Yeni yayında taraflar karşı karşıya geldi. Tüm köyü ikiye bölen çelişkilerde yeni detaylar ortaya çıktı.
Canlı yayında Fatma Burhan ve sevgilisi Selami Şen'in yanı sıra Fatma Burhan'ın da ailesi katıldı. Ailesi kızlarına inanmadığını söyleyerek Ülker ailesine destek verdi. Burhan'ın kız kardeşi Esra ise eşi Deniz ile katıldı.
Herkesin hazır bulunduğu yayında yasak aşk iddiaları çıkan herkes karşılıklı iddialarda bulundu. 7 kişi Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü gün Fatma Burhan'ın sevgilisi Selam Şen'in olay yerinde göründüğü iddia etti.