A’la suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! A’la suresinin fazileti nedir? A’la suresi kaç ayetten oluşuyor?

• Ve nüyessirüke lilyüsra.

• Fezekkir in nefe'atizzikra.

• Seyezzekkerü men yahşa.

• Ve yetecennebühel'eşka.

• Elleziy yaslennarelkübra.

• Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

• Kad efleha men tezekka.

• Ve zekeresme rabbihi fesalla.

• Bel tü'sirunelhayateddünya.

• Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

• İnne haza lefissuhufel'ula.

• Suhufi ibrahiyme ve musa.



A'la Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

A'la suresinin Türkçe meali şöyledir:

• Yüce Rabbinin adını tespih et.

• O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

• O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

• O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.

• Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.