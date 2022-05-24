A’la suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! A’la suresinin fazileti nedir? A’la suresi kaç ayetten oluşuyor?

A'la Suresinin Fazileti Nedir?

A'la suresinin faziletleri arasında hamilelik döneminde okunduğu zaman çocuk üzerinde olumlu etkileri vardır. Surenin okunması halinde doğacak çocuk zeki ve akıllı olur. Doğduktan sonra akademik hayatında başarılar onunla birlikte olur. Kazadan ve tehlikeli durumlardan korunmak isteyenler sureyi okumalıdır. Özellikle Cuma günü okunması halinde çeşitli doğa olaylarından ya da afetlerden korunulur. Surenin okunmasıyla birlikte yazılması ve taşınması da önemlidir. Üzerinde yazılı bir şekilde taşıyanlar melekler tarafından korunur. Tüm kötülüklerden ve kazalardan uzak kalır. Güçlü olmak isteyenler de sureyi okuyabilir. Kudret anlamına gelen ifadeler içeren sure maddi ve manevi olarak güçlü olunmasına yardımcı olur. Sure sıkıntılı dönemlerde okunduğu zaman Allah tarafından yardımcı melekler gönderilir. Okuyanın imanı güçlenir. Allah ile arasındaki bağ kuvvetlenir. Günlük yaşamda okunduğu gibi namazlarda da kolayca okunabilir. Cuma günleri okunması sevaptır. Cuma günleri ve dini bayramlarda okunduğu zaman Allah tarafından maddi ve manevi destek sağlanır. Hz. Peygamber sureyi namazlarda okuduğunda güzelliklerle ödüllendirilmiştir. Bayram ve vitr namazlarında okunabilir. Allah ile arasındaki maneviyatın güçlenmesini isteyenler sureyi okuyabilir. Kim sureyi okursa imanı kuvvetlenir. Allah katında iyi kullar arasında yer alır.