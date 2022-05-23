Necm suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı! Necm suresinin fazileti nedir? Necm suresi kaç ayet, nasıl okunur?

Necm Suresinin bahsettiği konu genel olarak kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (sav)'e indirildiğidir. Ayrıca Hz. Peygamberimizin Allah'tan aldığı sadakat ile tebliğ ettiği bildirilir. Önceki peygamberlere gönderilen vahiyler ile Hz. Muhammed'in getirdikleriyle aralarında bazı ortak noktaların olduğuna değinilir. İnkârcı kişilerin geçmişte helak edildiğine dair örnekler de verilir.
Necm Suresi Kaç Ayet?
Necm Suresinin ayet sayısı 62 olarak bilinir. Necm Suresi ismini, ilk ayetin başında yer alan ve yıldız manasına gelen "En – Necm" kelimesinden alır. 32.ayeti Medine'de ve diğer ayetleri ise Mekke'de indirildiği rivayet edilir.
Necm Suresi Nasıl Okunur?
Necm Suresinin Arapça okunuşu şu şekilde verilmiştir:
• Ven necmi iza heva
• Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
• Ve ma yentıku anil heva
• İn huve illa vahyuy yuha
• Allemehu şedidul kuva
• Zu mirrah festeva
• Ve huve bil ufukıl a'la
• Summe dena fe tedella
• Fe kane kabe kavseyni ev edna
• Fe evha ila abdihi ma evha
• Ma kezebel fuadu ma raa
• Efe tumarunehu ala ma yera
• Ve le kad raahu nezleten uhra
• Inde sidratil munteha
• Indeha cennetul me'va
• İz yağşes sidrate ma yağşa
• Ma zağal besaru ve ma tağa
• Le kad raa min ayati rabbihil kubra
• E fe raeytumul late vel uzza
• Ve menates salisetel uhra
• E lekumuz zekeru ve lehul unsa
• Tilke izen kısmetun dıyza
• İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
• Em lil insani ma temenna
• Fe lillahil ahıratu ve ula