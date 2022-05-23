Necm suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı! Necm suresinin fazileti nedir? Necm suresi kaç ayet, nasıl okunur?

• Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

• Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.

• Şüphesiz O öldürür ve diriltir.

• Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.

• Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

• Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

• Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.

• Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

• Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

• O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.

• O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

• Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

• Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

• Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.

• Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

• Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.



Necm Suresinin Fazileti Nedir?

Necm Suresinin faziletleri şunlardır:

• Necm Suresini okuyan kişiler genel olarak sahip oldukları ruhsal sıkıntılardan kurtulabilirler.

• Necm Suresi ile zalimlerin ıslahı sağlanır.

• Kişi zinadan, içki ve haramdan vazgeçer.

• Necm Suresini okuyan kişinin isteklerine sahip olması sağlanır.

