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    • Haberler
    • 23.05.2022 16:57
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    • 23.05.2022 16:57
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    Necm suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı! Necm suresinin fazileti nedir? Necm suresi kaç ayet, nasıl okunur?

    Necm Suresi mushaftaki sıralama içerisinde 53. ve iniş sırasında göre ise 23.sure olarak bilinir. İhlas Suresinden sonra ve Abese Suresinden önce Mekke’de inmiştir. Yalnızca 32.ayetinin Medine’de indiği de rivayet edilir anca bu ayetin önce ve sonrası ile olan sıkı anlam bağı, bu rivayeti tereddüde açık bir hale bırakır.

    takvim.com.tr
    Necm suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    Necm Suresinin bahsettiği konu genel olarak kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (sav)'e indirildiğidir. Ayrıca Hz. Peygamberimizin Allah'tan aldığı sadakat ile tebliğ ettiği bildirilir. Önceki peygamberlere gönderilen vahiyler ile Hz. Muhammed'in getirdikleriyle aralarında bazı ortak noktaların olduğuna değinilir. İnkârcı kişilerin geçmişte helak edildiğine dair örnekler de verilir.

    Necm Suresi Kaç Ayet?
    Necm Suresinin ayet sayısı 62 olarak bilinir. Necm Suresi ismini, ilk ayetin başında yer alan ve yıldız manasına gelen "En – Necm" kelimesinden alır. 32.ayeti Medine'de ve diğer ayetleri ise Mekke'de indirildiği rivayet edilir.

    Necm Suresi Nasıl Okunur?
    Necm Suresinin Arapça okunuşu şu şekilde verilmiştir:
    • Ven necmi iza heva
    • Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
    • Ve ma yentıku anil heva
    • İn huve illa vahyuy yuha
    • Allemehu şedidul kuva
    • Zu mirrah festeva

    • Ve huve bil ufukıl a'la
    • Summe dena fe tedella
    • Fe kane kabe kavseyni ev edna
    • Fe evha ila abdihi ma evha
    • Ma kezebel fuadu ma raa
    • Efe tumarunehu ala ma yera
    • Ve le kad raahu nezleten uhra
    • Inde sidratil munteha
    • Indeha cennetul me'va
    • İz yağşes sidrate ma yağşa
    • Ma zağal besaru ve ma tağa
    • Le kad raa min ayati rabbihil kubra
    • E fe raeytumul late vel uzza
    • Ve menates salisetel uhra
    • E lekumuz zekeru ve lehul unsa
    • Tilke izen kısmetun dıyza
    • İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
    • Em lil insani ma temenna
    • Fe lillahil ahıratu ve ula

        • Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda
        • İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa
        • Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a
        • Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya
        • Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda
        • Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna
        • Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka
        • E fe raeytellezi tevella
        • Ve a'ta kalilev ve ekda
        • Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
        • Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa
        • Ve ibrahimellezi veffa
        • Ella teziru vaziratuv vizra uhra
        • Ve el leyse lil insani illa ma sea
        • Ve enne sa'yehu sevfe yura
        • Summe yuczahul cezael evfa
        • Ve enne ila rabbikel munteha
        • Ve ennehu huve adhake ve ebka
        • Ve ennehu huve emate ve ahya
        • Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa

        • Min nutfetin iza tumna
        • Ve enne aleyhin neş'etel uhra
        • Ve ennehu huve ağna ve akna
        • Ve ennehu huve rabbuş şı'ra
        • Ve ennehu ehleke adenil ula
        • Ve semude fema ebka
        • Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa
        • Vel mu'tefikete ehva
        • Fe ğaşşaha ma ğaşşa
        • Fe bi eyyi alai rabbike tetemara
        • Haza nezirum minen nuzuril ula
        • Ezifetil azifeh
        • Leyse leha min dunillahi kaşifeh
        • E fe min hazel hadisi ta'cebun
        • Ve tadhakune ve la tebkun
        • Ve entum samidun
        • Fescudu lillahi va'budu.
        Necm Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
        Necm Suresinin Türkçe meali aşağıdaki gibidir:
        • Battığı zaman yıldıza ant olsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

        • O, nefis arzusu ile konuşmaz.
        • (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
        • (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu.
        • Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.
        • (Peygambere olan mesafesi) iki Yay aralığı kadar yahut daha az oldu.
        • Böylece Allah kuluna vahiy edeceğini vahiy etti.
        • Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.
        • (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
        • Ant olsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.
        • Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.
        • Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
        • O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.
        • Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.
        • Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
        • Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?
        • Erkek size de dişi O'na mı?
        • Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.
        • Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Ant olsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
        • Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?

            • Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.
            • Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.
            • Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.
            • Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.
            • Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.
            • İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.
            • Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.
            • Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
            • Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?
            • Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?
            • Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
            • Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.
            • İnsan için ancak çalıştığı vardır.
            • Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
            • Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

            • Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
            • Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.
            • Şüphesiz O öldürür ve diriltir.
            • Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.
            • Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.
            • Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
            • Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.
            • Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.
            • Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.
            • O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.
            • O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).
            • Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
            • Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.
            • Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
            • Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
            • Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.


            Necm Suresinin Fazileti Nedir?
            Necm Suresinin faziletleri şunlardır:
            • Necm Suresini okuyan kişiler genel olarak sahip oldukları ruhsal sıkıntılardan kurtulabilirler.
            • Necm Suresi ile zalimlerin ıslahı sağlanır.
            • Kişi zinadan, içki ve haramdan vazgeçer.
            • Necm Suresini okuyan kişinin isteklerine sahip olması sağlanır.
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