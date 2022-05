Necm suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı! Necm suresinin fazileti nedir? Necm suresi kaç ayet, nasıl okunur?

• Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda

• İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa

• Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a

• Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya

• Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda

• Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna

• Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka

• E fe raeytellezi tevella

• Ve a'ta kalilev ve ekda

• Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera

• Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa

• Ve ibrahimellezi veffa

• Ella teziru vaziratuv vizra uhra

• Ve el leyse lil insani illa ma sea

• Ve enne sa'yehu sevfe yura

• Summe yuczahul cezael evfa

• Ve enne ila rabbikel munteha

• Ve ennehu huve adhake ve ebka

• Ve ennehu huve emate ve ahya

• Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa