2022 Bedelli askerlik şartları nelerdir? Bedelli askerlik affı var mı, çıkacak mı? Bedelli askerlik ücreti ücreti ne kadar, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira olarak açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,