Leyl Suresinin ayet sayısı 21'dir. Leyl suresinde genel olarak ahlaki konular yer alır. Fedakârlık, cömertlik ve yardımlaşma gibi duygulardan bahsedilir. Mutlu ve mutsuz olan insanların halleri gözler önünde alınmıştır. Cimri insanların kınandığı ve cömert insanların da değerli olduğu surede anlatılır. Hidayete ermenin tek yolunun ise Allah'a şükretmekten geçtiği belirtilmiştir. İmanla kalmanın kıymeti anlatılırken hem imanlı hem de cömert insanların ferah olacağından bahsedilir. İnsanların mal ve servetlerin ahiret hayatında bir işe yaramayacağı ifade edilir. Ayrıca insanların ahiret hayatları için çalışmalarının gerekli olduğu bildirilir.
Leyl Suresi Nasıl Okunur?
Leyl Suresinin Arapça okunuşu aşağıdaki şekilde verilmiştir:
• Velleyli iza yağşa.
• Vennehari iza tecella.
• Ve ma halekazzekere vel'ünsa.
• İnne sa'yeküm leşetta.
• Feemma men a'ta vetteka.
• Ve saddeka bilhusna.
• Fesenüyessirühu lilyüsra.
• Ve emma men bahıle vestağna.
• Ve kezzebe bilhusna.
• Fesenüyessirühu lil'usra.
• Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.
• İnne 'aleyna lelhüda.
• Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.
• Feenzertüküm naren telezza.
• La yaslaha illel'eşka
• Elleziy kezzebe ve tevella.
• Ve seyücennebühel'etka.
• Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.
• Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.
• İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.
• Ve lesevfe yerda.
Leyl Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Leyl Suresinin Türkçe meali şu şekilde verilmiştir:
• (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye ant olsun,
• Açılıp aydınlandığı zaman gündüze ant olsun,
• Erkeği ve dişiyi yaratana ant olsun ki,
• Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
• Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
• Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
• Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
• Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.
• Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
• Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
• O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
• Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
• O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
• Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.