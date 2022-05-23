Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Sağlık ocağı, aile hekimi, polikliniklerde maske zorunluluğu kalktı mı? 23 Mayıs Kabine toplantısı kararları son dakika!

Maske yasağının kalkması ile alakalı günlerdir vatandaşlar yeni gelişmeleri takip ediyor. Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün seyrinde yaşananlarla eş güdümlü maske zorunluluğunun kalkması da gündeme gelmeye başladı. Peki, Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Sağlık ocağı, aile hekimi, polikliniklerde maske zorunluluğu kalktı mı? Kabine toplantısı kararları son dakika!
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' demişti.
Öte yandan günlük koronavirüs tablosunda son yayınlanan bilgilere göre 21 Mayıs'ta 1.264 olarak kaydedildi.