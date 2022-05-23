Halep sabunu ne işe yarar? Halep sabununun faydaları nelerdir? Halep sabunu kullanımı nasıldır?



• Saçlar üzerinde kullanım sağlanması ile saçların daha parlak ve gür bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

• Saç derisinin çevresel faktörler nedeni ile maruz kaldığı bakterilerden arınmasını sağlar ve daha sağlıklı bir yapıya sahip olmasını sağlar.

• Sabun; anti-enflamatuar, anti-septik ve anti- oksidan özelliklere sahiptir.

• İltihaplı cilt hasarlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

• Sahip olduğu bir diğer özellik ise anti-aging etkisidir. Bu sayede, düzenli kullanım ile yaşlanma belirtilerinin gecikmesini sağlamaktadır.



Halep Sabunu Nasıl Kullanılır?

Halep sabununun kullanımı, uygulama yapacağınız yüzeye göre değişiklik göstermektedir. Saçlar üzerinde uygulama yapılması sırasında, saçlar iyice ıslatılmalı ve köpürtülen sabun, saçlara ve saç derisine masaj yaparak uygulanmalıdır. Bu işlem yaklaşık beş dakika gibi bir süre devam etmelidir. Ardından ılık su ile tamamen durulanmalıdır. Cilt üzerinde de kullanım sağlanmadan önce, cildin ıslatılması gerekmektedir. Sabunun iyice köpürtülmesi ile cildinize uygulayabilirsiniz. Ardından da yine bol su ile durulamanız gerekmektedir. Sabunun köpüğünü, maske olarak cildinize uygulayabilirsiniz.