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    • Haberler
    • 22.05.2022 15:34
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    • 22.05.2022 15:34
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    Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? Gözler Kabine'de!

    Açık cezaevi izinleri hakkında aramalar hız kazandı. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda kritik başlıklar yer alıyor. Bunlardan biri de açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri olacak. Bilindiği üzere süre 31 Mayıs'ta sona erecek. Öte yandan uzatılmasına ilişkin hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konunun Kabine'de de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mahkumlar geri dönecek mi 2022?

    Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nda Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Peki, Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? İşte merak edilenler!

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    Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konu hem Meclis'te de gündeme geldiği bazı çalışmalar olabileceği gündeme gelmişti. Kabinede de gündeme gelmesi bekleniyor. İzin sürecinde bir suça bulaşmadıkları ve kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, kiminin de aile kurdukları gerekçesiyle taleplerin geldiği belirtiliyor. Yeni bir sürenin uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısında belli olacak.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.

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        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

        Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi.

        Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi.

        Açıklamada ayrıca, hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.
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        Haberler Haberler Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? Gözler Kabine'de!
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