Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? Gözler Kabine'de!

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nda Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Peki, Mahkumlar geri dönecek mi 2022? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İzinli mahkumlar son dakika 2022 geri dönüyor mu? İşte merak edilenler!
98 BİN MAHKUM CEZAEVİNE DÖNECEK Mİ?
Açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konu hem Meclis'te de gündeme geldiği bazı çalışmalar olabileceği gündeme gelmişti. Kabinede de gündeme gelmesi bekleniyor. İzin sürecinde bir suça bulaşmadıkları ve kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, kiminin de aile kurdukları gerekçesiyle taleplerin geldiği belirtiliyor. Yeni bir sürenin uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısında belli olacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.