BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıta 1 TL indirim geldi mi? 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıta 1 TL indirim geldi mi? soruları sıklıkla araştırılıyor. 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları haberimizde! Merakla beklenen açıklama geldi. Otomobili olan vatandaşları ilgilendiriyor. Akaryakıta peş peşe zam gelmişti şimdi de indirim duyurusu geldi. Benzin fiyatı için yeni karar verildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerdeki sürücüler dikkat! Shell, OPET, BP istasyonuna gidince indirimden alacaksınız. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?
Son dakika haberine göre benzinde indirim yapıldı. Zam ise yakın zamanda beklenmiyor. İşte 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları...
AKARYAKITA 1 TL İNDİRİM GELDİ Mİ?
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde 113 dolar seviyesine yükselen Brent petrol fiyatı bugün 112 dolar seviyesine indi. Bunun üzerine benzinin litre fiyatına 1 lira indirim uygulandı.
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İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı ise şu şekilde:
İstanbul'da 22 lira 86 kuruş
Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruş
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.