BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Akaryakıta 1 TL indirim geldi mi? 23 Mayıs 2022 son dakika BENZİN, MAZOT, LPG, OTOGAZ fiyatları...

iSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL BENZİN, MAZOT FİYATLARI 2022 MAYIS

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul'da 22 lira 86 kuruş

Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruş

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.