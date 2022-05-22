AÖF sınav soruları yayınlandı mı? 21-22 Mayıs ayı AÖF final soru cevapları 2022! Açık Öğretim Fakültesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 21- 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bahar dönemi final sınavına katılan binlerce öğrencinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...