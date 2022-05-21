DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 DİKEY GEÇİŞ SINAVI başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

2022 DGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yapmak isteyen binlerce kişi DGS sınavını bekliyor. 2 yıllık üniversite mezunları DGS sınavından başarılı oldukları taktirde eğitimlerini dört seneye tamamlayabilirler. Peki DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? DGS kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtları...