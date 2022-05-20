Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.05.2022 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2022 18:14
    ABONE OL

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? Bu hafta 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 5. gününde Harun Enes Bey menüsünü sergiledi. Her hafta 5 yarışmacının yarıştığı programda Cuma günü bir isim 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Programın takipçileri bu haftaki birinciyi merak ediyor. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? İşte bu hafta 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

    20 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? soruları gündemde yer alıyor. Bu hafta 1. gün Ömer Bey, 2. gün Sevdanur Hanım, 3. gün Damla Hanım, 4. gün de Hande Hanım yarıştı. 5. günde ise Harun Enes Bey yarıştı. Ünlü sunucu Zuhal Topal ile TV8'de ekrana gelen yemek yarışma programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Bu haftanın da finaline gelindi. Peki kazanan kim oldu? Büyük ödülü alan isim haberimizde!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    SON DAKİKA! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı.

    20 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

    1. gün yarışmacısı : Ömer Bey

    2. gün yarışmacısı : Sevdanur Hanım

    3. gün yarışmacısı : Damla Hanım

    4. gün yarışmacısı : Hande Hanım

    5. gün yarışmacısı : Harun Enes Bey
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Haberler ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? Bu hafta 15 bin TL'yi alan yarışmacı...
        SON DAKİKA