ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? Bu hafta 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs YEMEKTEYİZ kim kazandı? soruları gündemde yer alıyor. Bu hafta 1. gün Ömer Bey, 2. gün Sevdanur Hanım, 3. gün Damla Hanım, 4. gün de Hande Hanım yarıştı. 5. günde ise Harun Enes Bey yarıştı. Ünlü sunucu Zuhal Topal ile TV8'de ekrana gelen yemek yarışma programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Bu haftanın da finaline gelindi. Peki kazanan kim oldu? Büyük ödülü alan isim haberimizde!