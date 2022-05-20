Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı 2022!

Gündemde yoğun bir şekilde AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı açık öğretim lisesinde eğitim görenler 3. dönem sınav tarihlerini merak edip araştırıyor. Binlerce kişinin başarısını yansıtacağı sınavlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte MEB takvimine göre merak edilen sınav tarihi...