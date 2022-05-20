Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı 2022!

Gündemde yoğun bir şekilde AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı açık öğretim lisesinde eğitim görenler 3. dönem sınav tarihlerini merak edip araştırıyor. Binlerce kişinin başarısını yansıtacağı sınavlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte MEB takvimine göre merak edilen sınav tarihi...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi, 2022 yılının 3. dönem sınavları Temmuz ayında düzenlenecek.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.