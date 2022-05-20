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    • 20.05.2022 23:53
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    • 21.05.2022 00:06
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    VAN'DA deprem oldu mu son dakika? 20 Mayıs VAN ÇALDIRAN depremin şiddeti kaç? AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar...

    Son dakika haberine göre Van'ın Çaldiran ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremin derinliği ise 3.20 olarak kaydedildi. Depremi hisseden binlerce kişi hemen araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'Deprem mi oldu son dakika? Van'dan deprem oldu mu? 20 Mayıs depremin şiddeti kaç?' soruları sorgulanmaya başlandı. İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar ve son depremler listesi...

    VAN’DA deprem oldu mu? 20 Mayıs ÇALDIRAN...

    VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu son dakika? Van'dan deprem oldu mu? 20 Mayıs depremin şiddeti kaç? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de son dakika açıklamalar geldi. Depremin şiddetini hissedenler son gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...

    VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de deprem meydana geldi. İlk açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. Twitter üzerinden depremi duyuran AFAD detaylara da yer verdi.

    Buna göre Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken derinliği ise 3.20 km olarak belirlendi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ'DEN VAN ÇALDIRAN DEPREMİ AÇIKLAMASI

    Kandilli Rasathanesi'nden de son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Kandilli depremin derinliğini ise 5.0 olarak duyurdu.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Haberler VAN'DA deprem oldu mu son dakika? 20 Mayıs VAN ÇALDIRAN depremin şiddeti kaç? AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar...
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