VAN'DA deprem oldu mu son dakika? 20 Mayıs VAN ÇALDIRAN depremin şiddeti kaç? AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu son dakika? Van'dan deprem oldu mu? 20 Mayıs depremin şiddeti kaç? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de son dakika açıklamalar geldi. Depremin şiddetini hissedenler son gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de deprem meydana geldi. İlk açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. Twitter üzerinden depremi duyuran AFAD detaylara da yer verdi.
Buna göre Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken derinliği ise 3.20 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Çaldiran (Van)
Tarih-Saat : 20.05.2022, 23:41:23 TSİ
Enlem : 39.0940 N
Boylam : 44.0660 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/tQIFg8PDzU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN VAN ÇALDIRAN DEPREMİ AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi'nden de son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Kandilli depremin derinliğini ise 5.0 olarak duyurdu.
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