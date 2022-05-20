VAN'DA deprem oldu mu son dakika? 20 Mayıs VAN ÇALDIRAN depremin şiddeti kaç? AFAD-KANDİLLİ son dakika açıklamalar...

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu son dakika? Van'dan deprem oldu mu? 20 Mayıs depremin şiddeti kaç? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de son dakika açıklamalar geldi. Depremin şiddetini hissedenler son gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...