AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı 2022!

2021-2022 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavları uygulandı. Öğrenciler bu sıra 3. Dönem sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı 2022!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi, 2022 yılının 3. dönem sınavları Temmuz ayında düzenlenecek.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.