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    • Memur
    • 21.05.2022 14:25
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    • 21.05.2022 14:25
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler merakla araştırılır oldu, tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler kılavuzu görmek istiyordu ve yayımlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 6 Mayıs tarihinde duyurulmuştu ve başarılı olan kişiler tercih kılavuzunun heyecanla yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlandı. Bu kılavuz doğrultusunda tercihler yapılacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihlerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4.175 PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklaması:

    4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

    Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

    Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

    Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

    TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

        Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

        1- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen cep telefonlarına kullanıcı adı ve şifresi gönderilmektedir.

        2- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen e-posta ve cep telefon bilgilerinde değişiklik olması halinde aşağıda yer alan irtibat telefonlarını aramak suretiyle bilgilerini güncelleyebilecektir.

        HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

        Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

        • "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
        • Sosyal Çalışmacı (4/B),
        • Psikolog (4/B) ,
        • Fizyoterapist (4/B) ,
        • Çocuk Gelişimcisi (4/B)

        • Diyetisyen (4/B),
        • Öğretmen (4/B),
        • Avukat (4/B),
        • Hemşire (4/B),
        • Diğer Sağlık Personeli,
        • Büro Personeli,
        • Yurt Yönetim Personeli (4/B)."

        Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 bin 175 personel alımı başvuru sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacağına yer verildi. Duyuruya göre baktığımızda sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.
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