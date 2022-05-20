Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu!

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 6 Mayıs tarihinde duyurulmuştu ve başarılı olan kişiler tercih kılavuzunun heyecanla yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlandı. Bu kılavuz doğrultusunda tercihler yapılacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihlerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.