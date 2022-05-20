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    • Haberler
    • 21.05.2022 11:08
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    • 21.05.2022 11:08
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    2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak? PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

    PYBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor.. PYBS (İOKBS) burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? İOKBS 2022 ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak?

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2022 PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan burs ücretine 2022 yılında zam geldi. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    BURSLULUK PARALARI YATTI MI?

    Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

    İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.

    İOKBS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?

    2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

    ÖĞRENCİLER SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER GETİREBİLİR?

    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        4 Eylül 2022 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

        İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        2022 İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        * Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        * Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

        * Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

        * İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

        * Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

        BURSLULUK SINAVINDA KONTENJAN DAĞILIMLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kontenjan dağılımları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10.Maddesi doğrultusunda;

        * %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

        * %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarakçalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

        * %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

        * %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
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        Haberler Haberler 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak? PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!
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