2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak? PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2022 PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan burs ücretine 2022 yılında zam geldi. Peki, PYBS burslar yattı mı, ne zaman yatıyor? 2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

BURSLULUK PARALARI YATTI MI? Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır... İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.