2022 İOKBS (PYBS) burs ücreti ne kadar oldu? PYBS burs yattı mı, ne zaman yatacak? PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

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İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.
İOKBS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?
2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.
ÖĞRENCİLER SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER GETİREBİLİR?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.