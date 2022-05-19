THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı: 19 Mayıs THY tarihi yolculuk bileti nasıl alınır? ogm.eba.gov.tr adresinde

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel Samsun'a bir uçuş gerçekleştirecek. Bu kapsamda siteye giren ziyaretçiler adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor. Oluşturulan hatıra biletleri #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşılabiliyor. Peki, 19 Mayıs THY tarihi yolculuk bileti nasıl alınır? İşte ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı!