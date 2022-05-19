19 Mayıs bugün belediyeler, noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bugün eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı?

19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise '-19 Mayıs 2022'de eczane ve hastaneler açık mı? 19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs resmi tatil ve bazı işletmeler, kurumlar kapalı olacak. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!