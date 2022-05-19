Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonucu sorgulama ekranı! Diyanet 2022 hac ziyaretleri ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre ziyaretleri bu yıl gerçekleşecek ve Müslüman alemi merakla detayları öğrenmek istiyor. İşte konuyla ilgili Diyanet'ten gelen açıklama...
HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programına katıldı. Programa Erbaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat iş birliğinde geliştirilen entegrasyon sisteminin tanıtıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada bir de konuşma yapan Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını Diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, bu çerçevede Dijital Daire Başkanlığı kurduklarını açıkladı.