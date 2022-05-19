Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve evinde denemek isteyenler için tarif bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.