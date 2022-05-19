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    • Haberler
    • 19.05.2022 18:07
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    • 19.05.2022 18:07
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    Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar...

    Evde yeni tarifleri denemeyi sevenler sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi nedir sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bugün TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı izleyiciler tarafından merak edildi. Yemek programlarını yakından takip edenler ve burada yapılan lezzetleri evlerinde deneyerek sevdiklerine sunmak isteyenler sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalarını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Sultan tatlısı nasıl yapılır?

    Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve evinde denemek isteyenler için tarif bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.

    SULTAN TATLISI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    2 adet yumurta
    200 gram tereyağı
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    1 su bardağı irmik

    3 su bardağı un1 çay bardağı toz şeker
    1 çay bardağı Hindistan cevizi
    1 paket vanilya
    1 paket kabartma tozu
    Üzeri için:

    1 çay bardağı süt
    Yarım su bardağı mavi haşhaş
    Şerbeti için:

    2,5 su bardağı toz şeker
    3,5 su bardağı su
    Çeyrek limon suyu

        Yapılışı:

        Öncelikle şerbeti için şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığı noktada şerbete limon suyunu ekleyin.

        10 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

        Sıvı yağ, tereyağı, yumurta, şeker, Hindistan cevizi, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın.

        Daha sonra üzerine unu azar azar ekleyin. Hamurunuz yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. A

        rdından ufak parçalar alarak elinizle yuvarlayın.

        Hamurunuzu önce süte ardından haşhaşa bulayıp fırın tepsisine dizin.

        Tatlınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin ve fırından çıkarır çıkarmaz soğuyan şerbeti üzerine gezdirin.

        Tatlınız şerbetini çekince servis edebilirsiniz.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar...
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