Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve evinde denemek isteyenler için tarif bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
SULTAN TATLISI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
2 adet yumurta
200 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
3 su bardağı un1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı Hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
1 çay bardağı süt
Yarım su bardağı mavi haşhaş
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Çeyrek limon suyu