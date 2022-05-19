AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç biyografisi! Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli?

TBMM Genel Kurulunda 140'ı aşkın konuşma yaparak, kürsüyü en fazla kullanan Milletvekilleri arasında yer aldı. Vermiş olduğu 34 kanun teklifinden 21'i kanunlaştı. 13'ü ise komisyon ve genel kurul gündeminde bulunuyor. Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkan, Başkanvekili ve Sözcü olarak aktif görevlerde bulundu.

Başta Cinsel İstismar olmak üzere Çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.