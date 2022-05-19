Bugün EFT geçer mi? Resmi tatil günlerinde 19 Mayıs'ta EFT yapılır mı? Bugün yapılan EFT hesaba ne zaman geçer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan EFT işleminin resmi tatillerde yapılıp yapılmadığı, para akışının gönderilen hesaba ne zaman geçtiği merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
BUGÜN EFT GEÇER Mİ? 19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?
İnternet Bankacılığı ya da Mobil Bankacılık üzerinden havale işlemleriniz 19 Mayıs'ta da yapılmaktadır. Fakat EFT işlemleri için 18 Mayıs mesai bitimi son tarihtir. 19 Mayıs'ta yapacağınız EFT işlemi 20 Mayıs günü işleme alınacaktır.
EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10 – 20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.
EFT NEDİR?
EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.