19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü Alışveriş Merkezleri kapalı mı? İşte çalışma saatleri 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olacağını bildirdi. Ülke genelinde resmi tatil ilan edilen 19 Mayıs'ta Alışveriş Merkezlerinin durumu merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü Alışveriş Merkezleri kapalı mı? Haberimizde 2022 AVM çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz! İşte 19 Mayıs'ta açık ve kapalı olacak yerler...
19 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?
19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla binlerce vatandaş AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Alışveriş merkezleri resmi tatillerde normal çalışma düzeninde devam edecektir.
19 MAYIS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Bu kapsamda AVM'ler 19 Mayıs Perşembe günü 10.00-22.00 saatleri aralığında hizmet verecektir.
19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR, LİSE VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe günü kutlanacak.
19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul edildiğinden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde resmi tatil oluyor.
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, PERŞEMBE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de kapalı konumda olacaklar. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.
20 Mayıs 2022 Cuma günü ise kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Perşembe günü kargoların yanı sıra noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de kapalı olacaklar.