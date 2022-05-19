19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü Alışveriş Merkezleri kapalı mı? İşte çalışma saatleri 2022

19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR, LİSE VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe günü kutlanacak.

19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul edildiğinden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde resmi tatil oluyor.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, PERŞEMBE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de kapalı konumda olacaklar. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.

20 Mayıs 2022 Cuma günü ise kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Perşembe günü kargoların yanı sıra noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de kapalı olacaklar.