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    • Haberler
    • 18.05.2022 17:13
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    • 18.05.2022 17:17
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    Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? Şevval ayı namazı nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? Şevval ayı namazı nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'ın sona ermesinin ardından 2 Mayıs'ta başlayan Şevval ayında bol bol ibadetler yapılmaya devam ediyor ve İslam dünyası bu mübarek ayın da hangi tarihte biteceğini öğrenmek istiyor. Peki Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022?

    Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? Şevval ayı namazı nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam alemi tarafından Ramazan ayının bitişiyle başlayan Şevval ayı hakkında bilgiler merak ediliyor. Bol bol ibadetlerini gerçekleştirmek ve doğru şekilde yapmak isteyenler hem de hangi tarihte bu mübarek ayın biteceğini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

    Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
    Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
    Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
    Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

    Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.
    Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.
    2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.
    Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.
        Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.
        Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.
        Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.
        Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

        Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.
        Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.
        Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.
        Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

        6 GÜN ORUCU FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

        Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

        ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

        Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır.

        1. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        2. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        3. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        4. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        5. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        6. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        7. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        8. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        Namaz bitince 70 kere 'Subhânellah' zikri çekilir. Ardından 70 kere Salavat çekilir.
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        Haberler Haberler Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? Şevval ayı namazı nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur?
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