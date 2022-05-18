Eczane açma şartları nelerdir? Eczane açma maliyeti kaç para, ne kadardır?

👉Eczane Açma Maliyeti Ne Kadardır?

Eczane sahibi olmanın maliyeti, eczanenin hangi ilde ve hangi konumda açıldığına, büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Büyük şehirlerde eczane açmak isteyen kişilerin 300.000 TL- 500.000 arasında bir birikime sahip olmaları gerekebilir. Ancak bu tutar, daha küçük şehirlerde ve ilçelerde 200.000 TL- 300.000 TL aralığında da değişebilir. Bu nedenle de eczane açmak için net bir maliyetin söylenmesi pek mümkün değildir.

👉Eczane Açmak İçin Gerekli Diploma Nedir?

Eczane sahibi olabilmek için gerekli görülmüş olan okul diploması, Eczacılık bölümlerinden alınan diplomadır. Güncel olarak eczane açmak için kişilerden diploma talep edilir. Eczacılık bölümünü okumamış kişiler, ancak eczacılık bölüm mezunu olan birinin diplomasını kullanarak eczane açabilirler. Günümüzde eczacılık eğitimi veren okullar ise şunlardır:

• Lokman Hekim Üniversitesi

• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

• Selçuk Üniversitesi

• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

• Doğu Akdeniz Üniversitesi

• Marmara Üniversitesi

• Ankara Üniversitesi

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi

• Atatürk Üniversitesi

• Dicle Üniversitesi

• Süleyman Demirel Üniversitesi

• İnönü Üniversitesi

• Adıyaman Üniversitesi

• Yeditepe Üniversitesi

• Biruni Üniversitesi

• İstinye Üniversitesi

• Yakın Doğu Üniversitesi

• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

• Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

• Anadolu Üniversitesi

• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

• İstanbul Üniversitesi

• Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

• Ege Üniversitesi

• Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

• Mersin Üniversitesi

• Gazi Üniversitesi

• İstanbul Medipol Üniversitesi

• Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

• Hacettepe Üniversitesi

• Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

• Çukurova Üniversitesi

• Karadeniz Teknik Üniversitesi

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

• Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi

• Erciyes Üniversitesi

• Altınbaş Üniversitesi

• Trakya Üniversitesi

• Girne Amerikan Üniversitesi

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi