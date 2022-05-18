19 Mayıs yarın ulaşım ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçları bedava olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar!
İSTANBUL
Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.'' denildi.
İstanbul'da metro, metrobüs, otobüslerin de 19 Mayıs günü ücretsiz olması bekleniyor.
ANKARA
Ankara'da 19 Mayıs günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair duyuru EGO tarafından paylaşıldı. ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.