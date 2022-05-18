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    • Haberler
    • 18.05.2022 15:30
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    • 18.05.2022 15:30
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    19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı?

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 19 Mayıs yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

    19 Mayıs yarın ulaşım ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçları bedava olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar!

    İSTANBUL

    Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.'' denildi.

    İstanbul'da metro, metrobüs, otobüslerin de 19 Mayıs günü ücretsiz olması bekleniyor.

    ANKARA

    Ankara'da 19 Mayıs günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair duyuru EGO tarafından paylaşıldı. ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

        342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.''

        İZMİR

        İzmir için henüz açıklama yapılmadı. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir 'de toplu taşıma araçlarının o gün için vatandaşlara 1 kuruş olduğunu belirtmişti. 19 Mayıs'ta da benzer uygulama olması bekleniyor.
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