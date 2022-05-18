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    • Haberler
    • 19.05.2022 11:11
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    • 19.05.2022 11:11
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    19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

    Tüm illerden binlerce vatandaş 19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. En çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan kargo şirketlerinin resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı merak konusu oluyor. Özellikle online alışveriş yapanlar ve şirketler sık sık gönderi alıp verdikleri için kargo şirketlerinin yarın hizmet verip vermediğini öğrenmek ve ona göre bir planlama yapmak istiyor. Peki Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat, UPS 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri nedir?

    takvim.com.tr
    19 mayıs kargolar çalışıyor mu?

    19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak ve resmi tatil olmasından dolayı hangi kurumların hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyenler özellikle kargo şirketlerini araştırır oldu. İşte detaylar...

    19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

    Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.Kargolar 20 Mayıs 2022 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

    2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.

        PTT KARGO

        PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...
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