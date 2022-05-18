19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak ve resmi tatil olmasından dolayı hangi kurumların hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyenler özellikle kargo şirketlerini araştırır oldu. İşte detaylar...
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.Kargolar 20 Mayıs 2022 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.