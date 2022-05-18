Nakit para lazım diyenler dikkat! Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın
Kamu bankaları, günlük 15 bin TL'ye kadar varan anında nakit hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte bankaların taksitli nakit avans hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
18.05.2022 10:22 - Son Güncelleme: 18.05.2022 10:29
Yeni dönemde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının henüz pandeminin etkilerinden kurtulamamış olan ülke ekonomisini derinden etkilemesi, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Nakit ihtiyacı artan vatandaşlara ise her zaman olduğu gibi şimdi de kamu bankalarından anında nakit desteği geldi.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinden, yalnızca bankanın bireysel müşterilerinin yararlanabilecekleri bilgisi kaydedildi.