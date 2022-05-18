Nakit para lazım diyenler dikkat! Anında 15.000 TL hesaba yatıyor! Ay sonuna kadar başvuru yapın

Yeni dönemde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının henüz pandeminin etkilerinden kurtulamamış olan ülke ekonomisini derinden etkilemesi, gündelik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasına sebep oldu. Nakit ihtiyacı artan vatandaşlara ise her zaman olduğu gibi şimdi de kamu bankalarından anında nakit desteği geldi.