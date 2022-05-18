7 gün- 24 saat başvurulara 10.000 TL yatıyor! Kamuoyu ile paylaşıldı! Nakit para ihtiyacınıza anında çözüm geldi
Artan nakit ihtiyaçları, hemen hemen her kesimden vatandaşın arayış içerisine girmesine sebep oldu. Nakit arayışlarına en uygun şekilde cevap veren kurumlardan birisi ise Halk Bankası oldu. Kamu kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, 10 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlayacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın 10 bin TL'lik nakit hizmetine ilişkin ayrıntılar
Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası 2022
Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları dahilinde geliştirmiş olduğu kredi ve kredi kartı hizmetleri ile dikkat çekmeyi başaran Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlardan ötürü nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen müşterilerine, hızlı kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan ve 7 gün- 24 saat başvurulara açık olan hızlı kredi kampanyasının üst limiti 10 bin TL, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi.
Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tablosu
Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarından birisi olan Halk Bankası'nın geliştirmiş olduğu hızlı kredi hizmeti aracılığı ile nakit sıkışıklığını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı.